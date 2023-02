Situazione Meteo: Italia sotto zero da qualche giorno. Complice l’ aria artica continentale arrivata dalla Russia su tutta la penisola in queste ore si sono susseguite diverse nevicate con un brusco calo delle temperature, con freddo e neve a farla da padrona.

Neve

Forti nevicate si sono abbattute lungo la costa adriatica, interessando la fascia di territorio che dall’Emilia Romagna giunge alla Puglia, non risparmiando le isole maggiori. In queste ore il freddo continuerà a imperversare in tutta la penisola.

Ma quale la situazione nei prossimi giorni? Lo abbiamo chiesto al Colonnello Mario Giuliacci.

Il Colonnello Mario Giuliacci

“Fino a venerdì 10 ci sarà freddo, con nevicate previste per la giornata di giovedì 09 anche sulle coste in diverse regioni centromeridionali”- ha detto il Colonnello – “Laddove non fosse prevista neve, ci saranno forti piogge e nubifragi, soprattutto sul settore orientale. Farà freddo, con temperature massime che oscillano un po’ ovunque dai 4 ai 6 gradi. Il freddo sarà maggiormente percepito sia in virtù di un vento proveniente dalle zone balcaniche, sia perché ci saranno forti gelate di 5-6 gradi al di sotto dello zero al Nord e al Centro”.

“Venerdì 10 febbraio sarà in generale una giornata molto fredda” – continua Giuliacci – “Con numerosi rovesci sulle coste meridionali e temperature sempre al di sotto dei 10 gradi. Da sabato inizia una fase in cui le temperature cresceranno. Questo in virtù di una forte pressione sull’Italia. Niente piogge o neve, ma ancora gelate. Anche se non saranno forti come i giorni precedenti”.

Quali le previsioni per la prossima settimana?

“Dal 13 sino al 17 di febbraio per l’Italia sole e temperature gradevoli che saliranno oltre i dieci gradi. Anche se ci saranno sempre delle gelate in alcune zone interne del Centro-Nord. Ma dal 20 di febbraio ulteriore ondata di freddo. Ci sono alcuni elementi che mi fanno pensare che possa arrivare un’altra ondata di freddo. L’inverno finirà il 28 di febbraio, da marzo temperature gradevoli”.

© Riproduzione riservata