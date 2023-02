Chiede di aggiungere il ketchup nel panino, il cameriere lo colpisce a sangue con un tagliere

Un uomo è stato aggredito da un cameriere per aver chiesto un po’ di ketchup.

La vicenda

La vicenda è avvenuta tra martedì 21 e mercoledì 22 febbraio a Venezia. Una coppia di turisti romani si trovava in vacanza nella città, dopo aver percorso un lungo viaggio in camper.

Dopo aver bevuto in giro per la città, prima di rientrare nella capitale, decidono di fermarsi in un ristorante. Durante il pasto, l’uomo avrebbe chiesto al cameriere se fosse possibile aggiungere al panino del ketchup. Irritato dalla sua richiesta, il cameriere avrebbe colpito l’uomo, fino a farlo cadere a terra con il sangue che colava dalla nuca. Il cameriere si sarebbe dato immediatamente alla fuga.

I soccorsi

Fuga inutile perché gli agenti della Polizia, allertati immediatamente dopo l’accaduto, sarebbero riusciti a rintracciarlo. Sul posto sono giunti anche i soccorritori del 118 che hanno trasportato d’urgenza l’uomo nell’ospedale più vicino, dal momento che perdeva molto sangue. E’ stato subito dimesso con con 6 punti, un trauma cranico e 7 giorni di prognosi.

