Meteo Roma e Italia martedì 2 e mercoledì 3 maggio, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per martedì 2 e mercoledì 3 maggio. Vediamo cosa aspettarci nelle prossime giornate

Meteo Roma e Italia martedì 2 e mercoledì 3 maggio: la Capitale

La giornata di martedì 2 maggio è caratterizzata da condizioni di generale nuvolosità di passaggio, a tratti ancora più consistente. Nella prima parte della giornata nuvole e sole si alterneranno e saranno possibili ancora rovesci seppure a carattere debole e isolato. Nel tardo pomeriggio e in serata miglioramento delle condizioni meteo. Temperature tra 12 e 21 gradi. Mercoledì 3 maggio il maltempo che ha caratterizzato il lungo ponte torna a farsi vedere. Piogge alternate a brevi schiarite si prevedono per tutto il corso del mercoledì. Temperature in aumento con minime di 14 e massime di 22 gradi.

Meteo Italia, il fronte di maltempo lascia la penisola

Sulle regioni del Nord la giornata di martedì 2 maggio sarà contraddistinta ampie schiarite sulla Lombardia con ancora molte nubi e temporali soprattutto in Emilia Romagna e basso Veneto. Mercoledì 3 maggio cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque con annuvolamenti più compatti soprattutto al mattino sul Veneto e la Romagna con alcune possibili precipitazioni

Al Centro la giornata di martedì 2 maggio presenta generali condizioni di cielo instabile con piogge e temporali soprattutto sugli Appennini con piogge e temporali soprattutto sulle regioni di Toscana e Lazio. Ancora variabili i cieli del centro nella giornata di mercoledì 3 maggio con ampie schiarite sul Tirreno e nuvolosità o piogge nelle dorsali appenniniche.

Nelle regioni del Sud instabilità diffusa e piogge con possibilità anche di rovesci piuttosto intensi tra Calabria e Sicilia, ancora instabile il cielo per la giornata di mercoledì con piogge e temporali che persistono nelle regioni di Calabria e Sicilia Orientale.

