Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per il weekend 29, 30 aprile e 1 maggio. Vediamo cosa aspettarci nelle prossime giornate

Meteo Roma e Italia weekend 29, 30 aprile e 1 maggio: la Capitale

Giornata caratterizzata da cieli sereni e sole quella di venerdì 28 aprile con temperature estremamente piacevoli per tutto il giorno nella Capitale. Nel corso del pomeriggio potremmo arrivare a sfiorare i 22 gradi. Temperature minime di 8 gradi nella notte e nella prima mattinata. Nuvolosità che torna ad affacciarsi nei cieli romani solo nella giornata di sabato 29 aprile con una giornata ancora soleggiata e temperature che sfiorano i 21 di massime e i 10 gradi di minima. In peggioramento il tempo per domenica 30 aprile con ampie nuvolosità e temperature che scendono lievemente. Nella serata possibili piogge che anticipano il maltempo che imperverserà nella giornata del 1° maggio. Lunedì temporali sulla Capitale per tutto il giorno con temperature di 20 gradi di massima.

Meteo Italia, lavoro bagnato lavoro fortunato?

Sulle regioni del Nord sabato 29 aprile la giornata sarà contraddistinta dalla presenza di nubi in aumento dal pomeriggio che possono portare qualche precipitazione tra Piemonte, Liguria e ovest Lombardia. Temperature in aumento, massime tra 21 e 26, mentre le minime non subiranno grosse variazioni e saranno comprese tra 17 e 21 gradi. Domenica 30 aprile si affaccia sulle nostre regioni settentrionali un fronte nuvoloso già dal mattino con piogge e rovesci in spostamento da ovest verso est, non si escludono locali temporali.

Lunedì 1° maggio stanzia al Nord il fronte di maltempo portando rovesci in quasi tutto il settentrione ad eccezione della Liguria su cui si prevedono schiarite. Altrove pioggia e nuvolosità compatta ovunque.

Al Centro la giornata di sabato 29 aprile presenta generali condizioni di cielo nuvoloso per velature di passaggio e addensamenti in Toscana e sull’Appennino. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25.Le previsioni della giornata di domenica 30 aprile, mostrano condizioni di cielo nuvoloso con piogge e rovesci dal mattino sulle regioni tirreniche e nel pomeriggio verso quelle adriatiche; possibili locali temporali. Temperature in calo, massime tra 16 e 20. Lunedì 1° maggio nuvoloso con molti rovesci in tutte le regioni centrali, molti i temporali sparsi anche di media intensità.

Nelle regioni del Sud ma giornata di sabato 29 aprile mattinata ampiamente soleggiata su tutti i settori e con cielo poco nuvoloso. La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, il sole sarà prevalente e il cielo si presenterà in gran parte sereno. Domenica 30 aprile molte nubi con piogge sparse sin dal mattino sul versante tirrenico e sulla Puglia. Meglio la Sardegna dove sono previste ampie schiarite. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27. Lunedì 1° maggio si prevede un tempo generalmente coperto con piogge con pioggia. Meglio il catanese dove si prevedono ampie schiarite, generalmente però i cieli si mantengono coperti.

