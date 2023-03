Meteo Roma e Italia lunedì 6 marzo, le previsioni della giornata

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per lunedì 6 marzo segnano il persistere delle condizioni di bel tempo sebbene in alcune zone tornino a farsi vedere nubi e precipitazioni. Tempo generalmente piacevole.

Meteo Roma e Italia, lunedì 6 marzo: la Capitale

Un lunedì caratterizzato da tempo instabile con possibilità di pioggia alternata a qualche schiarita. Nelle prime ore del mattino sulla Capitale avremo nubi e piogge sparse. Nel pomeriggio ancora piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite. Le temperature massime saranno di circa 14°.

Il tempo in Italia, torna la pioggia in alcune Regioni

Un nord diviso a metà quello che si affaccia nella giornata di lunedì 6 marzo, a ovest segnaliamo piogge sulla Liguria e cieli prevalentemente nuvolosi su Lombardia e Piemonte mentre sulle Alpi cielo soggetto a nevicate deboli o moderate nelle Alpi centrali. Ampie schiarite nella parte est delle regioni settentrionali soprattutto sulla Romagna.

Al centro un residuo di nuvolosità permarrà sul versante tirrenico mentre ampie schiarite perseverano sulla parte adriatica del nostro litorale. Tornano pioggia e neve nelle zone dell’Abruzzo.

Persistono le piogge al sud nella giornata di lunedì con rovesci sparsi sul Molise.

Ampie schiarite alternate a nuvolosità di passaggio sulla Sicilia, altrove tempo incerto e piogge sparse. Temperature in risalita con massime anche di 20 gradi in Sicilia.

