Previsioni Meteo Roma e Italia martedì 7 marzo, le previsioni per la giornata

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per martedì 7 marzo vedono tempo stabile per tutta la Penisola con piogge sparse, ecco dove

Meteo Roma e Italia martedì 7 marzo, le previsioni Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per martedì 7 marzo segnano il persistere delle condizioni di bel tempo sebbene in alcune zone tornino a farsi vedere nubi e precipitazioni. Tempo generalmente piacevole. Meteo Roma e Italia, martedì 7 marzo: la Capitale Un martedì caratterizzato da tempo instabile con possibilità di pioggia alternata a qualche schiarita. Nelle prime ore del mattino sulla Capitale avremo nubi e piogge sparse. Nel pomeriggio ancora piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite. Le temperature massime saranno di circa 14°. Il tempo in Italia, torna la pioggia in alcune Regioni Nebbia a nord ma tempo stabile con venti forti soprattutto sulla Liguria. Nebbia piuttosto dense nella zona della Pianura Padana con precipitazioni nel pomeriggio soprattutto nelle zone alpine. Le temperature resteranno stabili con minime di 7 gradi e massime di 14°. Al centro il tempo stabile porterà ampie schiarite con precipitazioni nella serata, anche a carattere temporalesco, su Toscana Umbria e Lazio. Valori compresi tra 11 e 17 per la giornata di oggi. Ampie persistono nelle regioni del Sud; tutta la zona vedrà un tempo soleggiato e stabile con solo precipitazioni a carattere sparse nelle coste mediterranee del Tirreno. Valori compresi tra 11 e 17 gradi per la giornata.

