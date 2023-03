Pubblicato il 20 Marzo 2023 09:09

Previsioni Meteo Roma e Italia lunedì 20 e martedì 21 marzo, le previsioni

di Redazione

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per lunedì 20 e martedì 21 marzo, vediamo cosa dobbiamo aspettarci in questo inizio di primavera

Sinistra Giustificato standard medio grande Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per lunedì 20 e martedì 21 marzo segnano il passaggio di un fronte nuvoloso diffuso su alcune regioni e una domenica ampiamente soleggiata. Vediamo cosa accade Meteo Roma e Italia, lunedì 20 e martedì 21 marzo: la Capitale Lunedì 20 e martedì 21 marzo sulla Capitale torna un fronte piovoso che accompagnerà i cittadini capitolini per la giornata di lunedì con piogge e nuvolosità consistente. Meglio martedì 21 marzo quando la pioggia lascerà il posto a una giornata di nuvole al mattino e di sole nelle ore centrali della giornata. Temperatura massima che sfiora i 18 gradi martedì mentre le minime sono comprese tra 8 e 10. Meteo Italia, le piogge si spostano Sulle regioni del Nord il tempo sarà caratterizzato da cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutte le regioni, leggermente più compatte le nubi sulla Pianura Padana specialmente nella giornata di lunedì 20 marzo. Martedì generali condizioni di tempo soleggiato o con nuvolosità di passaggio in tutto il Nord Italia con temperature comprese tra 17 e 19 gradi. Al centro lunedì 20 marzo un tempo prevalentemente piovoso e con nuvolosità compatta non lascerà spazio a schiarite per tutto il giorno mentre martedì 21 marzo il sole tornerà a farsi spazio nel cieli del centro Italia portando generali condizioni di tempo sereno o poco nuvoloso. Resta qualche possibile rovescio sulla regione Abruzzo. Temperature sono in aumento arrivando a sfiorare i 20 gradi. Nelle regioni del Sud lunedì caratterizzato da annuvolamenti compatti sulle isole maggiori con possibilità di piogge. Martedì arriveranno le piogge che imperversano al centro portando maltempo generale nella penisola mentre le isole restano con tempo incerto con possibili schiarite locali. Temperature con valori compresi tra 15 e 18 gradi per le due giornate.

