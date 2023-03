Meteo Roma e Italia sabato 18 e domenica 19 marzo, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per sabato 18 e domenica 19 marzo segnano il passaggio di un fronte nuvoloso diffuso su alcune regioni con una Penisola divisa tra sole e nubi per il finesettimana. Vediamo cosa accade

Meteo Roma e Italia, sabato 18 e domenica 19 marzo: la Capitale

Sabato 18 e domenica 19 marzo sulla Capitale torna un fronte nuvoloso che accompagnerà i cittadini capitolini per tutte e due le giornate. Non sono previste precipitazioni e i venti saranno deboli o moderati. Temperatura massima tra 16 e 17 gradi nel primo pomeriggio mentre le minime salgono tra 4 e 8 in media. Il tempo in Italia, bel tempo diffuso in tutta la Penisola

Sulle regioni del Nordi il tempo sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, potremmo trovare zone di leggera nuvolosità più compatta di passaggio nelle regioni del Piemonte, Val D’Aosta e Liguria ma senza precipitazioni. Temperature in aumento arriveranno a massime comprese tra 14 e 20 gradi.

Al centro sabato 18 e domenica 19 marzo trascorreranno con generali condizioni di tempo sereno o poco nuvoloso. Nubi più compatte sul Lazio e sulla Sardegna. Non sono previste precipitazioni e le temperature sono in aumento arrivando a sfiorare i 19 gradi.

Un bel sole splenderà nelle regioni del Sud con locali annuvolamenti intorno alla provincia di Agrigento. Temperature con valori compresi tra 13 e 18 gradi per le due giornate.

