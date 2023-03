Pubblicato il 8 Marzo 2023 09:45

Previsioni Meteo Roma e Italia giovedì 9 marzo, le previsioni per la giornata

di Redazione

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per giovedì 9 marzo segnano tempo stabile con qualche cambiamento in vista del weekend

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per giovedì 9 marzo segnano il persistere delle condizioni di bel tempo sebbene in alcune zone tornino a farsi vedere nubi e precipitazioni. Tempo generalmente piacevole. Meteo Roma e Italia, giovedì 9 marzo: la Capitale Un giovedì caratterizzato da tempo prevalentemente coperto con deboli schiarite. Nelle prime ore del mattino sulla Capitale avremo nubi intervallate da brevi schiarite. Nel pomeriggio ancora nubi a tratti e schiarite. Le temperature massime saranno di circa 18° mentre le minime stabili a 10 gradi. Il tempo in Italia, sole in molte regioni ma le nubi persistono Al nord addensamenti compatti su Liguria e Friuli Venezia Giulia dove si concentrano le scarse precipitazioni previste. Temperature in rialzo tra 15 e 20 gradi. Al centro Molte nubi sul versante tirrenico con piovaschi sparsi su Toscana e Umbria; maggiori variabilità sulle regioni adriatiche. Temperature in rialzo, massime tra 15 e 19. Nuvoloso il tempo al Sud; con piogge moderate soprattutto sulla Campania al nord della Calabria. Valori compresi tra 16 e 21 gradi per la giornata.

