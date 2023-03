Inquinamento nel mondo, neppure lo 0,1% di persone respira aria pulita

Solo lo 0,001% della popolazione mondiale respira aria davvero pulita. La fotografia emerge da uno studio pubblicato su Lancet Planetary Health condotto da un team di scienziati cinesi e australiani. Si tratta di appena 79mila persone su quasi 8 miliardi.

Inquinamento, nel mondo quasi nessuno respira aria pulita

Gli esperti hanno monitorato 5446 centraline atmosferiche in 65 paesi utilizzando poi accurati sistemi di simulazione per estendere i risultati alle aree non direttamente coinvolte nello studio.

Da questa analisi risulta che nel 99,82% della superficie terrestre si registrino livelli di Pm 2.5 superiori ai valori considerati di sicurezza dall’Oms. Si tratta di un inquinante che ha un ruolo notevole nell’insorgenza tumori al polmone e di patologie dell’apparato cardiocircolatorio.

Aria migliore in Australia e Nuova Zelanda

In oltre il 70% dei giorni del 2019 si sono rilevate concentrazioni medie di Pm 2,5 superiori a 15 microgrammi per metro cubo, il limite giornaliero raccomandato dall’Oms. La qualità dell’aria è risultata gravemente compromessa nelle aree dell’Asia meridionale e orientale, mentre le zone più “pulite” sono invece risultate essere quelle dell’Australia e della Nuova Zelanda.

