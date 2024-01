Meteo. In arrivo la “Bestia degli Urali”, gelo e neve anche a Roma

I primi giorni del 2024 secondo gli studiosi del meteo, i meteorologi, saranno caratterizzati da un tempo variabile. Finite le festività natalizie, tutti gli esperti sono concordi nell’affermare che dalla Befana in poi, qualcosa di importante potrebbe verificarsi, un cambiamento insolito delle condizioni meteorologiche. In particolar modo, il sito web ilmeteo.it riferisce sulla possibilità dell’arrivo della neve a Roma.

Dopo un lungo periodo contraddistinto da temperature ben oltre la media e da un’assenza pressoché totale di precipitazioni, entra in scena il gelido inverno.

“Il centro Europeo mette nuovamente oggi in evidenza proprio per l’8 gennaio uno scambio meridiano (le correnti d’aria si muovono lungo i meridiani, dal Polo Nord verso il Mediterraneo) nord-sud con ingresso di aria gelida di origine artica sia dalla Porta della Bora che dalla Valle del Rodano, con successivo innesco di un ciclone di maltempo invernale“, riporta il sito ilmeteo.it.

In arrivo la “Bestia degli Urali”

“Attenzione ci sarà un colpo di scena: proprio attorno al 9 Gennaio, la Bestia degli Urali, ovvero il Buran siberiano investirà tutta l’Europa e potrebbe rientrare nel Mediterraneo non solo e non tanto dalla Porta della Bora, bensì dalla Valle del Rodano, in una delle configurazioni che generano imponenti nevicate pure sulle regioni italiane tirreniche e dunque anche a Roma, esattamente come nel Gennaio 1985“, spiegano i meteorologi, facendo presagire che probabilmente presto la Capitale si vestirà di bianco, e dappertutto sarà un incanto.

Roma vestita d’incanto

Svegliarsi nella Città Eterna coperta da un manto nevoso è un’esperienza unica, quasi magica per i romani e i turisti. Il Buran è un vento gelido che può arrivare in Italia portando ondate di gelo estremo. Con l’avvicinarsi della “Bestia degli Urali”, aumenterebbero le probabilità della neve su Roma.

Roma ha conosciuto circa 100 nevicate negli ultimi 120 anni, con la più abbondante nel febbraio 2012, e l’ultima nevicata sulla Capitale risale al 26 febbraio 2018. E ogni volta vedere il simbolo di Roma nel mondo, una delle sette meraviglie del mondo, il Colosseo, imbiancato, è uno spettacolo ammaliante.