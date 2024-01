L’arma di Pozzolo è una piccolissima rivoltella, molto apprezzata dalle donne negli Usa

“Non sono stato io a sparare”, questo ha dichiarato Emanuele Pozzolo, Parlamentare di FdI in merito al ferimento di un ragazzo, durante un Brindisi di Capodanno, in provincia di Biella. L’arma, una piccolissima rivoltella North American arms, cal. 22 L.R. (5,6 mm.), era detenuta dal politico con regolare licenza di Porto d’Armi.

Ancora la vicenda è da chiarire, ma sembrerebbe che l’uomo abbia deciso di mostrare l’arma ad alcuni invitati, facendo partire, accidentalmente, un colpo. Tuttavia nelle dichiarazioni ufficiali, Pozzolo ha dichiarato che il colpo non è partito dalle sue mani. Ferito ad una gamba, il genero di un agente della scorta del Sottosegretario Delmastro, che è stato medicato in ospedale e subito dimesso (ne avrà per dieci giorni). Lo stesso Sottosegretario ha dichiarato che non era presente al momento dello sparo nella sala dove si stava brindando al nuovo anno.

La rivoltella dispone di un tamburo in grado di accogliere cinque cartucce calibro 22 Long Rifle è di fabbricazione statunitense, e nota per le sue ridotte dimensioni. Entra in pratica all’interno di un pacchetto di sigarette ed è molto apprezzata negli USA dal pubblico femminile. Per gli uomini, l’azienda consiglia di portarla nel risvolto all’interno della cravatta con l’apposita fondina. E’ un’arma sicurissima e può sparare solo se viene armato il cane deputato alla percussione della cartuccia. Sulla vicenda la Procura di Biella ha aperto un’inchiesta, onde accertare i fatti.

Massimiliano Burri, esperto d’armi e perito balistico

La foto della pistola è dell’Armeria Bignami