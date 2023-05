Meteo e traffico Roma sabato 6 e domenica 7 maggio 2023

Le previsioni meteo a Roma e le info sul traffico per il weekend di sabato 6 e domenica 7 maggio, vediamo come muoverci per le strade della Capitale

La giornata di sabato 6 maggio è caratterizzata da condizioni di generale tempo soleggiato con solo qualche sporadico annuvolamento ma destinato a breve vita. Nella prima parte della giornata nuvole e sole si alterneranno e saranno possibili. Nel pomeriggio ancora in miglioramento le condizioni meteo. Temperature tra 12 e 25 gradi. Domenica 7 maggio ancora tempo stabile e soleggiato seppure non si esclude una mattinata velata da nubi di passaggio. Temperature in aumento con minime di 14 e massime di 25 gradi.

Le strade chiuse, la mobilità a Roma nel weekend

Sabato 6 maggio intorno alle ore 18:00 si prevede nei pressi dello stadio Olimpico un sensibile incremento del traffico in occasione della partita di calcio Roma – Inter, valida per la trentacinquesima giornata di campionato.

Domenica 7 maggio, nell’ area del Circo Massimo dalle 10:00 alle 14:00 torna l’appuntamento con “Komen Race for the Cure”, a sostegno della lotta ai tumori al seno. Traffico deviato e modifiche alla rete dei trasporti pubblici già da queste ore di venerdì, poi a partire dalle 7 di domenica mattina, stop alla circolazione di tutti i tipi di veicoli su via del Circo Massimo e via della Greca. Rallentamenti e traffico sostenuto anche in zona Porta San Giovanni dove dalle ore 11:00 alle ore 13: 00 si terrà una manifestazione.

Chiusa anche via dei Castani a Centocelle, la zona interessata è tra Piazza dei Mirti e via dei Faggi per lo svolgersi di una manifestazione socio-culturale.

Infine, è tornato l’orario estivo per le Zone a traffico limitato notturne di Trastevere e San Lorenzo che sono attive dal mercoledì al sabato, anche se festivi, sempre dalle 21,30 alle 3.

