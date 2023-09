Le previsioni meteo a Roma e le info sul traffico per sabato 9 e domenica 10 settembre, vediamo come muoverci per le strade della Capitale Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Meteo e traffico a Roma sabato 9 e domenica 10 settembre, il tempo nella Capitale

Sulla Capitale la mattina di sabato 9 settembre si caratterizzano per il sole e il tempo stabile, le temperature raggiungeranno nelle prime ore del pomeriggio il massimo di 32°. Le minime resteranno in entrambe le giornate intorno ai 18 gradi. Domenica 10 settembre, un fronte di nuvolosità attraverserà la Capitale sebbene le temperature resteranno intorno a massime di 32 gradi regalandoci un piacevole fine settimana.

Muoversi a Roma nel week end e le chiusure sabato 9 e domenica 10 settembre

Sabato 9 settembre Il “Movimento per il Diritto all’Abitare” organizza, dalle 16 alle 18, una manifestazione per commemorare la morte di Fabrizio Ceruso, militante di 19 anni dei Comitati Autonomi Operai ucciso nel 1974. Previsto un corteo, che partendo da via Tiburtina – altezza fermata “Rebibbia” della linea B della metropolitana, terminerà in via Fiuminata– nei pressi della lapide in ricordo di Ceruso, percorrendo il seguente itinerario: via Tiburtina, via del Casale di San Basilio, via Morrovalle. All’iniziativa è prevista la partecipazione di circa 500 persone.

Domenica 10 settembre torna l’appuntamento con “Corri Bravetta”. Partenza e arrivo saranno su via dei Capasso. Percorso su via di Bravetta, via Aurelia Antica, via Silvestri e via Serafini. Inoltre si terrà la celebrazione dell’Angelus in Vaticano. Divieti di sosta, e possibili chiusure, sulle strade attorno alla basilica di San Pietro.

*Fonti traffico dal sito Romamobilita.it

