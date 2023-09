Trasporti, per gli under 19 residenti a Roma abbonamento annuale Metrebus a 50 euro

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, e i capigruppo di maggioranza, hanno presentato questo pomeriggio in Campidoglio le agevolazioni per sottoscrivere l’abbonamento annuale Metrebus Roma, dedicate agli under 19 residenti sul territorio capitolino. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Dal 7 settembre 2023 i cittadini romani di età inferiore ai 19 anni avranno la possibilità di acquistare l’abbonamento annuale Metrebus per il trasporto pubblico locale alla tariffa unica annuale di 50 euro. I ragazzi potranno accedere all’agevolazione tramite il sito www.atac.roma.it nella sezione MyAtac, autonomamente se maggiorenni o attraverso i propri genitori/tutori se minorenni.

Lo stanziamento complessivo approvato dalla Giunta, su proposta dell'Assemblea capitolina, è di circa 8 milioni di euro.

