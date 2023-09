Anzio, il Comune non pota gli alberi: volontari bonificano la pineta

Anzio, il Comune non risponde ai numerosi solleciti dei cittadini così i volontari si mobilitano per bonificare la Pineta. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Ad effettuare i lavori di potatura e messa in sicurezza, i volontari dell’Associazione di quartiere Europa – Anzio 2. L’associazione ha un accordo con il Comune relativo all’apertura e chiusura dei cancelli, la pulizia dell’area giochi per bambini, lo svuotamento dei cestini dei rifiuti e il controllo durante le ore di apertura.

Ma come si fa a tenere in maniera decorosa una porzione della Pineta se il resto del verde cresce senza controllo? Impossibile. Così ai volontari dell’associazione non resta che rimboccarsi le maniche e assolvere ad un compito non loro.

Le Segnalazioni non hanno prodotto effetti

La pulizia del restante parco verde, infatti, è di competenza del Comune che però non risponde alle Pec e pare aver dimenticato le proprie responsabilità sul mantenimento del polmone verde di Anzio.

Nelle ultime settimane, l'associazione ha inviato numerose Pec all'ufficio ambiente per sollecitare un rapido intervento di bonifica ma dall'ente nessuna risposta è pervenuta.

Francesco Zuccaro, presidente dell’associazione affida alle pagine del Messaggero il racconto dei fatti:

“In effetti davanti all’assenza del Comune abbiano alla fine deciso un intervento utilizzando due trattori per pulire una vasta area del parco dove l’erba era diventata alta e nascondeva insetti. Abbiamo anche bonificato l’area dello sgambamento per i cani che non rientra nella convenzione che stipulammo con il Comune”.

“La nostra parte la stiamo facendo” continua Zuccaro “nonostante da un anno e mezzo non veniamo rimborsati delle spese che affrontiamo come previsto nella convenzione: ancora aspettiamo i contributi del 2022 e del primo semestre 2023 nonostante le rendicontazioni trasmesse agli uffici comunali”.

“Comunque” promette il Presidente “non è che per questo ci fermiamo; continuiamo a presidiare il parco e a fare in modo che sia fruibile a tutte le famiglie di un quartiere complicato, come ben sappiamo. Ci auguriamo che il Comune apprezzi questo nostro impegno”

Anzio: pineta senza manutenzione, alberi pericolanti

Nella pineta molte sono le piante che, lasciate nell’incuria sono inclinate e invadono con le fronde pezzi della pista ciclabile. Va detto che il Comune prima di Ferragosto è intervenuto ma invece che liberare dalle fronde il passaggio ha interdetto la pista ciclabile alle biciclette per motivi di sicurezza.

Alcuni giorni da pare che siano state potate alcune delle piante senza però che siano visibili risultati concreti, gli alberi restano inclinati e dunque pericolosi. Con la fine dell’estate e le frequenti bombe d’acqua accompagnate da forti venti la necessità di mettere in sicurezza la zona si fa impellente.

*immagine dalla pagina Facebook “Pineta Mazza Anzio”

© Riproduzione riservata