Le previsioni meteo a Roma e le info sul traffico per sabato 26 e domenica 27 agosto, vediamo come muoverci per le strade della Capitale

Meteo e traffico a Roma sabato 26 e domenica 27 agosto, il tempo nella Capitale

Sulla Capitale la mattina di sabato 26 e domenica 27 agosto si caratterizzano per il sole e il tempo stabile senza annuvolamenti persistenti, le temperature in entrambe le giornate saliranno gradualmente fino a raggiungere nelle prime ore del pomeriggio il massimo di 34°. Le minime resteranno in entrambe le giornate intorno ai 23 gradi.

Muoversi a Roma nel week end e le chiusure sabato 26 e domenica 27 agosto

Dalle 20,45, allo Stadio Olimpico, Lazio-Genoa, per il campionato di calcio di serie A.

Dalle 13, divieti di sosta su Lungotevere della Vittoria, da piazzale Maresciallo Giardino a piazza del Fante.

*Fonti traffico dal sito Romamobilita.it

