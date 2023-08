Roma. Paura a Ostia, spari da un bus Atac sul litorale romano

Paura a Ostia quando si sono uditi colpi di pistola vicino alla spiaggia piena di bagnanti. Si cerca un uomo che avrebbe fatto fuoco da un bus in strada sul litorale romano, poco distante dalla stazione lido, in via Domenico Baffigo intorno alle 14:50. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Comunicato Atac

"ATAC sta collaborando con le forze dell'ordine per chiarire le circostanze che hanno condotto alla momentanea sospensione del servizio su un bus in servizio sulla linea 01, nella zona di Ostia. L'autista, dopo aver avvertito alcune esplosioni, ha interrotto la corsa e avvertito le forze dell'ordine. Il fatto non ha generato alcuna conseguenza per i passeggeri, che hanno lasciato il bus dopo l'interruzione". Così in un comunicato dell'ATAC. (Com/Sim/ Dire)

