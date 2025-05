Mercato auto usate: cresce la richiesta a Roma

Trainato da una notevole dinamicità nelle vendite, il mercato delle auto di seconda mano registra, anche nel 2025, una crescita significativa. Nel primo trimestre dell’anno, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti segnala un trend costantemente positivo dei passaggi di proprietà: + 3,29% a gennaio, +4,63% a febbraio e +6,47% a marzo, rispetto agli stessi periodi del 2024.

Performance meno incoraggianti sono quelle che arrivano invece dalle nuove immatricolazioni, con il segno negativo per i primi due mesi dell’anno e in ripresa solo nel mese di marzo, con un aumento del 6,22%. Tra le regioni in cui si rileva il numero maggiore di passaggi di proprietà c’è il Lazio, che, con il 9,6% dei trasferimenti netti, anche nel 2025 si conferma stabile al secondo posto nella classifica stilata dall’UNRAE, subito dopo la Lombardia.

A guidare questi risultati, il vivace mercato delle auto usate a Roma e provincia, dove gli automobilisti si dimostrano sempre più orientati verso i veicoli di seconda mano. Un’opzione che permette di acquistare vetture di ogni marca e segmento in perfette condizioni qualitative, ma con un budget significativamente inferiore rispetto a quello necessario per un veicolo di nuova fabbricazione.

Auto usate sempre più richieste: le ragioni che influenzano l’acquisto

I dati sul numero di passaggi di proprietà che si registrano a Roma sono il riflesso di una tendenza diffusa ormai in tutta Italia. Complice l’aumento del prezzo medio delle autovetture nuove, che nel 2024, secondo il Centro Studi Fleet&Mobility, è risultato pari a 30 mila euro (circa 1000 euro in più rispetto all’anno precedente e in crescita del 38%, se si considera il costo medio di 21 mila euro pre-pandemia), acquistare un’auto nuova per molti è diventando un vero e proprio lusso.

A complicare il quadro, la tecnologia delle nuove vetture, più sicure grazie ai sistemi avanzati di assistenza alla guida ADAS, più connesse per massimizzare l’esperienza alla guida, più sostenibili grazie a motori ibridi o elettrici, ma inevitabilmente più costose rispetto al passato. L’auto nuova è così diventata una spesa da pianificare attentamente, da effettuare nell’ottica di un utilizzo prolungato o, in moltissimi casi, da procrastinare quanto più possibile, in attesa di tempi migliori.

In questo scenario, l’auto usata ha conquistato una quota di mercato significativa, confermandosi come un’alternativa più accessibile per chi cerca una vettura ben equipaggiata, ma a fronte di un costo di acquisto minore rispetto al nuovo.

Auto di seconda mano a Roma: l’esperienza di acquisto che facilita la scelta dell’usato

Prima dell’acquisto di un’auto usata, naturalmente, è necessario valutare attentamente aspetti come la tipologia di allestimenti, il chilometraggio, le condizioni, il numero di proprietari, gli anni di immatricolazione e il prezzo.

Per questo, soprattutto in un mercato dinamico come quello romano, la crescente tendenza degli automobilisti di optare per i veicoli di seconda mano finisce per passare inevitabilmente per i migliori concessionari del territorio, che favoriscono l’incontro fra domanda e offerta, rendendo l’esperienza di acquisto più vantaggiosa per acquirenti e venditori.

A questo proposito, un punto di riferimento per quello che riguarda la vendita di auto usate certificate a Roma è senza dubbio Valentino Automobili, realtà specializzata dov’è possibile trovare un’ampia selezione di proposte dei migliori marchi, tutte rigorosamente controllate e proposte a prezzi competitivi.

Rivolgersi a un concessionario come Valentino Automobili consente di usufruire di servizi aggiuntivi spesso assenti nella compravendita tra privati, come il finanziamento personalizzato, la possibilità di effettuare test drive e il supporto nella gestione delle pratiche burocratiche legate al passaggio di proprietà.

Tutti elementi che contribuiscono a rendere l’intero processo più semplice, sicuro e trasparente.