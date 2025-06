MEGABONUS AUTO – Lo Stato ti regala fino a 18.000€ se hai questo requisito personale: non serve ISEE né domanda online | Subito soldi cash

Il bonus che stavi aspettando è finalmente arrivato senza che tu te ne rendessi conto. Controlla subito se hai i requisiti.

Alla vigilia dell’estate più calda degli ultimi anni, i bonus fanno la differenza. Incentivi, sconti e agevolazioni non sono più solo una questione di convenienza: diventano strumenti di sopravvivenza finanziaria. Chi riesce a intercettarli, spesso, si ritrova con una spesa dimezzata e un margine di manovra economico che fa invidia.

Il problema è che molti di questi aiuti sono poco pubblicizzati o circondati da burocrazia. Alcuni richiedono ISEE, piattaforme online, domande complicate e tempi di attesa infiniti. Altri, invece, sono accessibili a pochi e con requisiti ben precisi.

Tra i più ambiti ci sono gli incentivi per la mobilità. L’auto, oggi, è un bene essenziale. E quando arriva uno sconto vero, la notizia corre veloce. Il megabonus di cui si parla in questi giorni è tra i più interessanti in circolazione. Ma ha una particolarità che lo distingue da tutti gli altri: è riservato a chi possiede un requisito molto specifico.

Si spende di più in estate

In estate, si spende di più e spesso non se ne capisce il motivo. Vacanze, uscite, climatizzatori e improvvise emergenze portano via soldi senza che ce ne si accorga. Anche chi non parte per mete esotiche finisce con l’avere conti più leggeri.

E ogni sconto o incentivo statale in questa stagione è oro puro per l’economia familiare. Tuttavia, non tutti hanno diritto di accesso a questi supporti economici. Il segreto è controllare sempre sui siti appositi, specie in tempi di dichiarazione dei redditi.

Il regalo dello stato

Leonori.it ha diffuso le informazioni. Il cosiddetto megabonus auto è un insieme di agevolazioni connesse alla legge 104. Chi possiede i requisiti previsti da questa norma può acquistare un’auto nuova o usata risparmiando fino a 18.000 euro. Non servono ISEE, non serve fare domanda online: basta avere la documentazione dell’ASL che attesti la disabilità. Tra i vantaggi previsti per tale situazione di svantaggio, ci sono detrazioni fiscali, esenzioni da imposte e IVA agevolata al 4%.

L’esenzione dal bollo e dall’imposta di trascrizione completa il quadro. Per ottenere tutto questo, è necessario presentare i documenti giusti al concessionario e agli uffici competenti. Niente piattaforme digitali, niente click day: solo moduli cartacei e certificazioni sanitarie. L’acquisto dell’auto diventa così meno pesante per chi vive già una condizione complessa. Finalmente lo stato riesce a prendersi cura, almeno in parte, di una fetta fragile di popolazione.