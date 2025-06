BONIFICO INASPETTATO – Alcuni italiani hanno ricevuto oltre 300.000€ senza far nulla: tutto partito da un investimento sbagliato | Controlla se ci sei anche tu

Non se lo aspettava nessuno, ma è successo davvero: alcuni concittadini hanno ricevuto un’iniezione di denaro misteriosa.

C’è chi apre l’app della banca per controllare il saldo e si trova davanti a una cifra che non avrebbe mai immaginato. Nessuna eredità, nessuna vincita, nessuna truffa. Solo un bonifico, silenzioso e legittimo, arrivato dopo anni di silenzio. Cifre a cinque zeri, trasferite sul conto senza preavviso.

È successo a pochi, ma potrebbe succedere a molti. Si tratta di somme che provengono da istituti bancari a clienti totalmente ignari di tutto. Nessuna azione diretta da parte del cliente, se non quella iniziale: fidarsi della provenienza di quel denaro. Non capita tutti i giorni.

Molti si chiedono se il proprio nome possa essere in una lista simile. Se anche loro, inconsapevolmente, abbiano sottoscritto un qualche tipo di servizio o se spetti semplicemente loro. La risposta a questo dubbio è sì: potrebbe succedere a chiunque.

L’internet banking

Tutto gira intorno a un IBAN. È lì che i soldi arrivano, ma è anche da lì che parte l’intero sistema. Ogni operazione bancaria online lascia traccia: bonifici, investimenti, rendicontazioni, reclami. Ogni codice identifica un cliente, ma anche un percorso finanziario.

Nel mondo dell’internet banking, ogni errore bancario documentato, se dimostrato, può trasformarsi in una cifra esatta accreditata sul conto. Il digitale non dimentica nulla. E le banche neanche. Per questo chi lavora in nero preferisce usare il contante.

Bonifico inaspettato

Come sapere se spettano queste cifre così esorbitanti? Money.it ha diffuso le informazioni. Un investitore toscano, consigliato dalla propria banca, aveva acquistato obbligazioni emesse da Astaldi S.p.A. e da Banca Monte dei Paschi di Siena. Due titoli altamente speculativi, venduti senza aver informato il cliente dei rischi reali. Col tempo, il valore di quei titoli si è azzerato, trascinando giù anche il capitale investito. L’uomo si è rivolto a Martingale Risk, società specializzata in contenziosi finanziari.

La perizia ha portato alla luce una lunga serie di omissioni: mancata valutazione della compatibilità dell’investimento, informazioni non fornite, omissioni su situazioni finanziarie critiche, come la richiesta di concordato da parte di Astaldi. Il giudice ha accolto tutto, annullando le operazioni. Il risultato è stato un risarcimento di oltre 331.000 euro. Versato direttamente dalla banca, sul conto corrente del cliente. Un bonifico inaspettato, ma pienamente dovuto. Il caso non è isolato: molte altre situazioni simili potrebbero nascondersi dietro investimenti considerati normali all’epoca, ma rivelatisi irregolari nei metodi di vendita.