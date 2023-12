Maurizio Costanzo, chi era il figlio ‘preferito’: prima di morire aveva svelato l’identità

Maurizio Costanzo. A distanza di tempo si scopre chi è il figlio prediletto. Fuori il nome.

Se parliamo di Maurizio Costanzo dobbiamo metterci in testa fin da subito che stimo nominando un immenso professionista, che ha lasciato un segno indelebile nel vasto universo televisivo italiano, nonché del mondo del giornalismo. Ha rivoluzionato in poche parole il modo di lavorare in questi ambiti ed è stato colui che ha inventato il talk.

E lo ha fatto con il mitico Maurizio Costanzo Show. Ha dato alle stampe numerosi libri di successo e scritto i testi di numerose canzoni che sono definibili come dei capolavori assoluti. Una delle ultime interviste concesse è stata quella a Silvia Toffanin nel suo seguitissimo rotocalco Verissimo. Non era presente in studio ma in collegamento da casa sua.

Costanzo ha avuto una vita molto movimentata dal punto di vista sentimentale, fino a che non ha trovato la pace accanto alla più giovane Maria De Filippi. In prime nozze Maurizio aveva sposato la fotoreporter Lori Sammartino, ma la loro unione è durata solo un anno, quindi ha impalmato Flaminia Morandi con cui ha messo al mondo due figli, quali Camilla e Saverio.

Maurizio Costanzo, la verità sull’identità del figlio prediletto

Si è successivamente legato a Simona Izzo per un breve periodo, per poi risposarsi ma stavolta con Marta Flavi. Ed è stata quest’ultima a svelare il fatto che fosse Maria la sua nuova fiamma, origliando alcune telefonate quando erano ancora sposati. La conduttrice, vera punta di diamante delle Reti Mediaset,gli è stata accanto fino all’ultimo.

Con lei ha adottato il figlio Gabriele nel 2002. Lui è entrato a far parte della famiglia Costanzo che aveva 10 ani. Non vive più in casa da tempo, sebbene la sua più importante convivenza sia naufragata dopo l’arrivo della pandemia. La sua mamma è stata colpita piacevolmente dal fatto che il ragazzo abbia deciso di continuare a vivere da solo, mettendo in luce una grandissima maturità. Tuttavia sapete chi è il figlio prediletto del compianto conduttore?

Gabriele ha lavorato a stretto giro con lui

A quanto pare è proprio l’ultimo, ovvero Gabriele. Dopo aver ottenuto il diploma ha iniziato a lavorare assieme alla mamma dietro le quinte. Lo ha fatto inizialmente per i suoi programmi, occupandosi in primis del cast di Uomini E Donne che gli ha permesso di farsi non poco le ossa.

Poi ha svolto il ruolo di aiuto produttore per Amici e ha lavorato sodo pure al Maurizio Costanzo Show. Ergo possiamo dire che è l’unico dei tre figli di Costanzo ad aver operato a stretto giro con lui. Saverio ricordiamo, per dovere assoluto di cronaca, che è un valente regista, sia per la TV che per il Cinema, mentre Camilla è una scrittrice e sceneggiatrice Rai molto apprezzata oltre che una brava scrittrice.