“Ha lasciato la casa”: il pupillo di Alfonso Signorini ha preso la drastica decisione | La notizia improvvisa

“Ha lasciato la casa”, il pupillo di Alfonso Signorini lo ha davvero fatto. La notizia è improvvisa e drastica.

Indubbiamente quest’anno il padre di tutti i reality non sta lesinando grandi sorprese ma anche le classiche docce fredde che poi si possono rivelare belle gelate. E ora che i mesi di reclusione nella Casa Più Spiata d’Italia si fanno sentire e che il Natale è praticamente alle porte i malumori si fanno sentire e non poco tra i concorrenti.

Quei concorrenti che d’ora in poi, per decisione dello stesso Pier Silvio Berlusconi, si chiameranno semplicemente inquilini. Molti poi sono nervosi perché non sono molto convinti di voler trascorrere le festività lontani dai propri cari. E ora che il gioco, perché tale dovrebbe essere visto ed etichettato, si sta facendo sempre più duro a guastare gli equilibri creati ci pensano le new entry.

Non per nulla, in vista del fatto che si proseguirà con la messa in onda fino a primavera inoltrata, quando il GF lascerà lo spazio all‘Isola dei Famosi, gli autori hanno pensato bene di far entrare altre persone, tra cui l’attrice Sara Ricci e lo sportivo Marco Maddaloni. Tuttavia sono stati gli arrivi di Perla e Greta da Temptation Island a scuotere maggiormente gli animi.

“Ha lasciato la casa”, il pupillo di Alfonso Signorini ha preso la sua drastica decisione

Non per nulla loro due con il bellissimo Mirko costituiscono una sorta di triangolo. E ora che è arrivata pure la ex di Massimiliano Varrese, della quale forse lui è ancora preso, il Gossip impazza sempre più nella Casa. In contemporanea non mancano le incomprensioni e e tante tensioni tra alcuni concorrenti, soprattutto tra Beatrice Luzzi, Anita e Garibaldi.

Oltre a ciò pare che alcuni non se la sentano di proseguire la loro avventura ancora per molto tempo. A voler uscire anzitempo dal reality, per loro stessa decisione sono stati Heidi Baci, Ciro Petrone, Gianpiero Mughini e Alex Schwazer. Tuttavia i dispiaceri per Alfonso Signorini non sono finiti qui. Difatti ora il suo pupillo ha preso la sua drastica decisione. “Ha lasciato la casa”, si legge chiaramente.

Pierpaolo Petrelli esce dal nido, crisi fortissima con Giulia

Tuttavia non parliamo di un concorrente attuale del Grande Fratello ma di un passata edizione di quello Vip ove ha conosciuto colei che è stata la sua compagna di vita per molto tempo. Inoltre poi entrambi li abbiamo visti collaborare a stretto giro con Signorini. L’uomo che ha lasciato la casa è di Pierpaolo Pretelli.

Secondo una forte indiscrezione rilasciata da Alessandro Rosica, avrebbe per l’appunto lasciato la casa dove fino a pochissimi giorni fa conviveva con la nota influencer. In ogni caso la coppia, che è lanciatissima sui Social così come in TV, non ha nascosto di stare vivendo una fortissima crisi. Lui in particolare non aveva voluto nasconderla. Ora i fan attendono una possibile smentita da parte loro.