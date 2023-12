Carlotta Mantovan, dopo Frizzi ha finalmente ritrovato l’amore: dopo tanti anni esce fuori la verità

Carlotta Mantovan, dopo Fabrizio Frizzi, ha riacquistato del sorriso accanto a un’altra persona. Ecco di chi si tratta

Carlotta Mantovan sì è messa in gioco nello show Ballando con le stelle di Milly Carlucci accanto al ballerino professionista Moreno Porcu. Nell’ultima puntata è stato eliminato dal pubblico che a ballottaggio finale ha fatto andare avanti Sara Croce.

Per la gioia dei fan potrebbe essere ripescata nel corso della nona puntata. Fatto sta che quest’esperienza le ha dato modo di rinascere e dare un esempio a chi come lei ha vissuto un lutto lacerante.

“L’idea che anche una persona che ha sofferto possa e debba tornare a sorridere. E lo può fare partendo da piccole scelte, come indossare un vestito di paillettes, una lunga treccia bionda o delle ciglia posticce”. Lei ha colto l’occasione proposta dalla Carlucci.

Durante un’intervista rilasciata per il settimanale Oggi si è aperta totalmente sulla sua vita parlando della sua indimenticabile storia d’amore con Fabrizio Frizzi e chi occupa un posto speciale nel suo cuore. Andiamo a scoprire chi è riuscito a colmare il suo dolore in questi anni.

Carlotta Mantovan ha qualcuno nel suo cuore

Per quanto riguarda l’addio dell’amato, non si è mai nascosta: “Un dolore che si porta dentro con sé. Per quanto mi riguarda, concentrando ogni singola energia su mia figlia. Il dolore mi ha sensibilizzato maggiormente, non mi ha indebolito. Anzi, mi ha fatto riscoprire le piccole gioie del quotidiano, quelle che diamo per scontate”.

Da quando il destino li ha separati, Carlotta Mantovan ha lasciato l’Italia e ora vive in Francia: “Ho conosciuto per caso il luogo in cui vivo ora…Ho sentito il bisogno di proteggere mia figlia e ripartire…Sto in una piccola casa in mezzo alla campagna nel centro della Francia, a pieno contatto con la natura…Mi dedico a dare una mano agli abitanti del villaggio”. Qualcuno sta cercando di capire se il suo cuore è tornato a battere dopo anni di sofferenza. In realtà c’è una persona speciale nella sua vita.

“È il meglio di noi due”

“Con Fabrizio è stata certamente la storia più grande, unica, irripetibile. Rinascere significa non chiudere il proprio cuore all’amore. Anche se il mio a ora è tutto per mia figlia Stella…Ha lo stesso sorriso, la stessa affabilità, la stessa gentilezza e sensibilità. Lei è veramente il meglio di noi due“.

Nessun uomo, ma solo la figlia che ricorda molto il padre. Di conseguenza Carlotta Mantovan si commuove quando incrocia il suo sguardo. Su Instagram pubblica spesso delle foto in sua compagnia, senza mostrare mai il suo volto.