Maria De Filippi, bottino d’oro per la conduttrice di Amici: la bella notizia riempi il cuore d’orgoglio

Maria De Filippi, la conduttrice di Amici ha di che esultare. Si parla di super bottino per lei. Che bella notizia!

Se parliamo di Maria De Filippi dobbiamo metterci in testa fin da subito di star nominando la Regina indiscussa delle Reti Mediaset, nonché una delle conduttrici più amate e apprezzate in assoluto dagli italiani di ogni età. Dopo avere concluso la sua ormai storica presenza a Tu Sì Que Vales come giudice ora la troviamo al tim0ne di ben due trasmissioni di enorme successo.

Parliamo ovviamente di Uomini e Donne che in onda ogni primo pomeriggio, dal lunedì al venerdì, straccia letteralmente a livello di share La Volta Buona, condotto dalla meravigliosa Caterina Balivo. La domenica ci allieta con i tanti talenti del padre di tutti i talent, ovvero Amici che quest’anno non poche gatte da pelare le sta donando.

Difatti pare che gli alunni, sia per quanto concerne la danza e il canto, siano alquanto indisciplinati. Il cantautore Holden, che è uno dei più votati dai telespettatori, pecca di eccessivo disordine. Il suo coach, il bravo e accorto Rudy Zerbi, per il fatto che non si occupa in alcun modo delle faccende domestiche in casetta, gli ha tolto la maglia mentre Maria gli ha chiesto di lasciare lo studio.

Maria De Filippi, bottino d’oro per la conduttrice di Amici

Il che è un peccato dal momento che l’allievo viaggia davvero forte con la sua Musica. Non per nulla il suo inedito è tra più scaricati su Spotify nella categoria dedicata ai Giovanissimi. Inoltre le sue ultime esibizioni, anche a livello di cover, erano risultate particolarmente convincenti.

Holy Francisco poi non la smette di criticare l’ex discografico nonostante non sia il suo insegnante dal momento che lo è Anna Pettinelli, guarda caso, acerrima nemica di Zerbi con il quale volano stracci a gogo. In ogni caso ora Maria De Filippi può accantonare tutto ciò. Ha infatti appena ricevuto una notizia che le ha scaldato il cuore. Il bottino per lei è davvero ricco. In che senso?

A Sanremo ci saranno ben 8 suoi pupilli

Nel senso che al prossimo Festival di Sanremo saranno in gara nella categoria Big ben suoi 8 pupilli. Parliamo di Emma Marrone, che è ormai una veterana dalla kermesse che ha pure vinto in passato, dello strepitoso Irama, che ci ha partecipato tante volte, di Alessandra Amoroso, alla sua prima come concorrente nonché della divina Annalisa, che è una vera star.

Proseguiamo poi con i The Kolors, che per tutta estate ci hanno fatto ballare con Italodisco, di Sangiovanni e Angelina Mango che sono amatissimi dai giovani e soprattutto dai giovanissimi. E poi eccolo Mannini che non è riuscito ad arrivare fino in fondo al talent per aver perso la prova di sbarramento. Dulcis in fundo sul palco per co-condurre la serata delle cover ci sarà la sua coach Lorella Cuccarini.