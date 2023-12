Ricordate la letterina, Alessia Fabiani? Oggi ha 46 anni ed è davvero irriconoscibile

Alessia Fabiani è sparita dalla circolazione, ragion per cui in tanti si stanno chiedendo che fine ha fatto. Qualcuno sostiene che sia irriconoscibile a distanza di anni da Passaparola

Nata a L’Aquila il 10 dicembre 1976, Alessia Fabiani è un’ex modella e attrice. Da piccola ha avuto la possibilità di ottenere un piccolo ruolo nella sitcom Orazio accanto a Maurizio Costanzo e Simona Izzo. Successivamente si è dedicata sia alla moda che alla televisione dopo aver vinto un concorso di bellezza della Mediaset.

La vittoria le ha dato modo di firmare un contratto con l’agenzia di moda di Riccardo Gay e così ha scalato la vetta del successo. Tuttavia il vero esordio in televisione è avvenuto nel 1999 quando è entrata a far parte del cast di Passaparola con Gerry Scotti nel ruolo di letterina.

Fino al 2003 ha ottenuto questo incarico, dopodiché nello stesso anno Maria De Filippi le ha dato modo di sedersi sul trono di Uomini e Donne come tronista. A seguire ha debuttato come attrice al teatro nel musical Finalmente mi sposo con Nadia Rinaldi. Ha anche posato per un calendario sexy del mensile Maxim per poi diventare l’inviata della trasmissione Lucignolo.

Nel 2006 ha partecipato al reality show La fattoria e una volta tornata a casa è stata contattata da produttori di Guida al campionato per lavorare come showgirl. A partire dal 2013 si è orientata esclusivamente sul teatro e sulla gestione di un proprio blog di moda su Internet.

Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto, in quanto si è messa alla prova in ogni contesto professionale. Ma che fine ha fatto oggi? E soprattutto come è cambiata da un punto di vista estetico? Andiamo subito a scoprirlo.

Curiosità sulla vita privata di Alessia Fabiani

Per quanto riguarda la vita privata gli italiani sanno bene chi ha avuto una relazione negli anni 2000 con Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti che ha partecipato anni fa all’edizione del Grande Fratello Vip vinta da Tommaso Zorzi.

Successivamente si è sposata con l’imprenditore Fabrizio Cherubini, dal quale ha divorziato nel 2017. Nel 2012 sono diventati genitori dei due gemelli Kim e Keira ed è per loro che sono rimasti in buoni rapporti.

Un cambiamento sorprendente

Essendo un personaggio pubblico, Alessia Fabiani tende ad aggiornare costantemente i suoi profili social che sono molto seguiti. Del resto like e commenti sono all’ordine del giorno. Chi la segue fin dai suoi primi esordi potrà confermare che la sua bellezza non ha risentito dello scorrere del tempo.

Ha cambiato più che altro il colore dei capelli, passando dal moro al biondo. Per il resto nessuno ha avuto da ridire se non elogiare il fascino che ha preservato negli anni.