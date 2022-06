Massa Carrara, ecco i campionati assoluti di Danza Sportiva

Si sono conclusi i campionati italiani assoluti di danza sportiva che si sono tenuti a Carrara. L’evento ha fatto registrare la presenza di un pubblico di 100.000 appassionati ed il coinvolgimento di più di 11.000 ballerini.

Durante la kermesse, a partire dal 29 maggio, si sono esibite le categorie danze standard, danze latino americane, combinata 10 danze, show freestyle standard e show freestyle latin breaking. A conclusione dei campionati italiani assoluti, la Presidente della FIDS Laura Lunetta ha dichiarato: “Noi come Federazione ed a nome di tutto il Consiglio Federale siamo veramente molto felici di essere riusciti a mettere in atto i Campionati Assoluti. Oggi mi sono davvero emozionata a vedere gli spalti pieni del nostro pubblico che trasferisce passione e gioia ai nostri atleti. I due anni di pandemia non ci hanno aiutato, finalmente siamo ripartiti.

Quest’anno a causa di alcuni tagli di bilancio abbiamo deciso di suddividere i campionati italiani in diverse sedi sul territorio nazionale. Devo ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di mettere in atto questi campionati e tutti coloro che ci hanno ospitato. Ringrazio atleti, tecnici, dirigenti e le famiglie che hanno messo tutto il loro impegno per adattarsi a questo cambiamento”.

La Presidente, Laura Lunetta ha poi proseguito in merito alla nuova disciplina olimpica, la Breaking: “L’inserimento di questa disciplina nelle prossime olimpiadi ci rende veramente orgogliosi. Siamo soddisfatti di poter far parte insieme a tante altre federazioni del gruppo che si recherà a Parigi 2024”.

Un ultimo accenno sui lavori della Federazione e sulle attività future, la Presidente Laura Lunetta ha così concluso: “Abbiamo portato una ventata di rinnovamento. Vogliamo ricostruire la FIDS, siamo partiti a gamba tesa lanciandoci in diversi progetti. Il più importante è la costruzione di un centro federale di danza sportiva. Grazie alla collaborazione con il Comune di Rimini ed i fondi del PNRR siamo riusciti a realizzare questo sogno, perché Rimini è sempre stata la casa della danza sportiva. Attraverso lo stanziamento di 4 milioni di euro per ogni federazione potremmo realizzare il nostro centro federale. Con la prima riunione tecnica abbiamo dato il via alla realizzazione e progettazione del RDS Stadium. Stiamo poi iniziando ad organizzare i prossimi internazionali di danza sportiva che si svolgeranno presso il Foro Italico, in un contesto sportivo di altissimo livello. Sarà una gara nazionale e internazionale”.

Alla manifestazione dei Campionati Assoluti hanno preso parola anche i ballerini Sara Messina Denaro e Mario Cecinati, che si sono laureati Campioni Assoluti italiani di Danza Standar 10 balli e Campioni Assoluti italiani di danze latino americane over 18 Professional Division. La coppia parteciperà ai prossimi mondiali: “L’amore e la passione ci lega a questo sport e ci permette di trasmettere le emozioni a chi ci guarda. Da quando abbiamo iniziato abbiamo avuto il sogno di raggiungere questo obiettivo, ed oggi ce l’abbiamo fatta. Ci piace poter emozionare il pubblico e trasmettere tutta la nostra passione. Il messaggio che vogliamo lanciare ai giovani è di non mollare, ci saranno dei momenti difficili ma bisogna tenere duro e andare avanti con costanza”.