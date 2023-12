Marta Fascina, che fine ha fatto dopo la morte di Berlusconi: ora è costretta a vivere così

Marta Fascina, che fine ha fatto e che cosa fa per campare dopo la morte del suo ex compagno Silvio Berlusconi.

Indubbiamente la scomparsa da questo mondo di Pier Silvio Berlusconi ha sconvolto gli italiani, al di là del loro pensiero politico. Certo, lui di Politica se ne è occupato tantissimo ma in primis è stato un grande imprenditore. Inoltre è colui che ha dato il via alla Televisione Pubblica e Locale. Insomma, il mondo televisivo deve indubbiamente tantissimo a lui.

Come glielo deve anche quello dello Spettacolo. Alla sua dipartita è stato l’adorato figlio Pier Silvio, che da anni svolge il ruolo di AD, a prendere saldamente le mani dell’Azienda. Si è asciugato ben presto le copiose lacrime e ha parlato a cuore aperto ai suoi dipendenti, oltre che al grande pubblico e ai vari organi di Informazione.

In quei giorni duri e ricchi di dolore oltre che di tanta frenesia nel chiacchiericcio c’era anche la questione del grandissimo patrimonio rilasciato ai suoi eredi dall’ ex Premier. Inoltre si è ricominciato a parlare a spron battuto della sua vita privata e in particolare delle sue donne. L’ultima a stargli accanto è stata la giovane e bellissima Marta Fascina. Che fine ha fatto ora?

Marta Fascina, che fine ha fatto dopo la morte di Berlusconi

Indubbiamente lei ha scelto di non suscitare clamore. Ha vissuto il suo grande dolore in disparte e ha cercato di stare lontana il più possibile da ogni forma di Gossip. Non le è mai davvero interessato. Anzi, di recente ha pure voluto smentire in maniera categorica una notizia che la riguardava personalmente e che, essendo particolarmente gustosa, era diventata virale.

Il rumors era stato lanciato da L’Espresso e poi prontamente ripreso da moltissime testate giornalistiche online. E così si è sparso a macchia d’olio. Tra l’altro sembrava assai credibile visto che mai come in questo periodo vanno decisamente di moda progetti di questo tipo. Di che cosa stiamo parlando?

Che cosa fa per campare

In sostanza non è vero, e lei lo ha detto molto chiaramente, che si sta girando un documentario sulla sua vita con Silvio. Lei tra l’altro ha ripreso di recente la sua vita pubblica. E’ tornata in forma, bellissima ed elegante, alla Camera e ha accettato di farsi intervistare da Bruno Vespa, grande amico del suo ex.

In ogni caso lei non essendo sposata con Silvio, dal momento che il loro matrimonio non era stato mai per davvero celebrato, non ha potuto godere dei privilegi di una moglie a livello di testamento. Tuttavia è comunque riuscita a ottenere una bella cifra e soprattutto ha mantenuto un’eredità ancora più importante. Parliamo di quella politica che tanto a cuore stava anche al suo compianto compagno.