Alessia Marcuzzi scatenata: ha perso completamente il controllo | Pizzicata a 51 anni così

Alessia Marcuzzi ha lasciato tutti a bocca aperta perché ha perso del tutto il controllo in una determinata situazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda

È un periodo ricco di soddisfazioni per Alessia Marcuzzi, dato che con l’arrivo del nuovo anno tornerà nel piccolo schermo con un nuovo programma della Rai. Nel frattempo si dedica alle sue attività imprenditoriali con il brand Marksandangels creato di mano propria.

Di recente è stata di nuovo al centro dell’attenzione in merito alla questione del presunto flirt con Stefano De Martino. Belen Rodriguez, durante un’intervista rilasciata a Mara Venier nello studio di Domenica In, le ha lanciato una velata frecciatina mentre parlava di tradimenti dell’ormai ex compagno che aveva scoperto.

Anche noti influencer si sono soffermati sull’argomento, ma i diretti interessati hanno sempre smentito tutto. Alessia Marcuzzi ha aggiunto che soffriva tanto per la faccenda, ma a oggi è riuscita a voltare pagina per dedicarsi anima e corpo al lavoro.

Tuttavia qualche volta fa uno strappo alla regola concedendosi del tempo libero. Non a caso ha deciso di indossare jeans e canotta bianca per andare in un posto preciso.

Alessia Marcuzzi ha perso letteralmente il controllo

Tutti sono concordi nel dire che Alessia Marcuzzi sia una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano. Ha un curriculum degno di tutto rispetto che si è arricchito a partire dal 1991 quando ha esordito nello show Attenti al dettaglio. Nel 1997 ha condotto Colpo di fulmine che la lancia definitivamente come personaggio televisivo. Dopo è stata la volta del Festivalbar dove ha affiancato Amadeus.

Nel 2000 ha anche prestato la sua voce per uno dei personaggi del film Disney Dinosauri e si è anche cimentata nella recitazione grazie alle serie Carabinieri e Il giudice Mastrangelo 2. Da non dimenticare Grande Fratello condotto dal 2009 al 2015 e L’Isola dei famosi dal 2015 al 2019. Adesso è il reduce dal successo di Boomerissima. A breve tornerà in tv, ma nel frattempo dedica del tempo alle sue…amiche.

La conduttrice entusiasta come un’adolescente

In poche parole sul web di recente sono state divulgate delle foto e delle Instagram story che ritraggono la conduttrice in un momento di pura gioia, poiché è andata al concerto dell’amica Laura Pausini. Infatti l’entusiasmo è stato tale da poterla associare a un’adolescente quando ha davanti il proprio idolo.

Ha scelto un look casual proprio per puntare sulla comodità perché era prevedibile che si sarebbe lasciata coinvolgere dalla musica. Ha cantato a squarciagola tutte le canzoni proposte dall’amica sul palco affiancata dal marito musicista Paolo Carta. L’evento si è svolto a Palazzo dello Sport a Roma ed è stato un vero e proprio successo.