“Che schifo queste due”: gioco bollente tra Greta e Perla che non è affatto piaciuto al pubblico | Le telecamere hanno ripreso tutto

“Che schifo queste due”, gioco super bollente tra Greta e Perla. Il pubblico non ha gradito. E scoppia il Caos al GF.

Ennesima gatta da pelare per Alfonso Signorini. Il conduttore, anche a questo giro al timone a livello di conduzione del padre di tutti i reality, di cose da risolvere e a cui pensare ne ha sempre tante. Difatti sebbene all’inizio si pensasse che ci sarebbe trovati innanzi a un’edizione ben più tranquilla rispetto alle precedenti, ci siamo dovuti ben presto ricredere.

In primis tra i concorrenti, che da quest’anno si chiamano semplicemente inquilini, hanno iniziato a volare stracci a gogo. Molti legami che sembravano forti si sono sfilacciati per per rompersi. Simpatie e antipatie nascono e muoiono in men che non si dica. Tante sono le liason e le attrazioni che hanno preso vita e che lasciano sconvolti i più.

Le docce fredde e le sorprese sono all’ordine del giorno anche se nell’ultimo periodo a tenere banco più che mai all’interno della Casa Più Spiata d’Italia era il triangolo costituito da tre star di Temptation Island 2023. Stiamo parlando di Mirko Brunetti, della sua ex fidanzata, con la quale era entrato nel viaggio dei sentimenti, Perla e della tentatrice Greta.

“Che schifo queste due”, Perla e Greta irritano i telespettatori

Al falò di confronto il ragazzo aveva lasciato la sua dolce metà per iniziare una liason con l’altra che però è finita poco prima che lui diventasse un concorrente ufficiale del Grande Fratello. Ora che lui è stato cacciato dal gioco tramite il televoto le due ex sono rimaste. E non ne hanno voluto sapere di uscire quando Signorini ha proposto loro tale possibilità.

Anzi, sono apparse pure ben felici del fatto che il bel Brunetti fosse uscito. Hanno iniziato a parlare di più e trascorrere più tempo insieme, quasi come due vere amiche. Ciò ha lasciato di stucco molti telespettatori nonché lo stesso Mirko. Fatto sta che ora Perla e Greta hanno fatto storcere il naso ai fan del programma per via di un loro gioco assai bollente. “ Che schifo queste due”, si legge in Rete.

Il gioco bollente che non convince

In sostanza le due, che sono bellissime, sensuali e dotate di una fisicità a dir poco spettacolare, si sono date un bacio a stampo sulla bocca dopo che hanno gustato velocemente il classico bastoncino di Mikado. La scena è durata pochissimi istanti ma sono stati sufficienti per notare ” il tutto”.

E tra l’altro la clip relativa, risultando particolarmente ghiotta, è stata prontamente condivisa sui Social dove il programma è molto commentato e chiacchierato. In ogni caso questo loro gioco non ha convinto i più. E c’è anche chi invita caldamente Perla a non farsi abbindolare da Greta.