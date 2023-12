Anna Tatangelo, la triste confessione arrivata dopo anni: “Quando ho scoperto la malattia di mia madre Gigi mi è…”

Anna Tangelo e la dura confessione arrivata dopo anni. Che cosa ha fatto Gigi quando lei ha scoperto della malattia della madre.

Nonostante non stiano più insieme da un pezzo fa ancora ampiamente parlare di se ovunque la storia d’amore, decisamente lunga, vissuta da Anna Tatangelo con Gigi D’Alessio. Quando si conobbero lei era una ragazzina ancora alle prime armi mentre lui un uomo maturo e una star del vasto mondo delle sette note e dello spettacolo in generale.

Inoltre era sposato e con tanto di prole. Non fu di certo facile per la cantante di Sora, soprattutto inizialmente, vista pure la sua giovanissima età, sopportare tutte le sonore critiche nei suoi confronti soprattutto quelle che le davano, senza tante cerimonie, del terzo incomodo e della guasta famiglie.

Pian piano lei e il suo Gigi hanno dimostrato di fare sul serio. Sono pure diventati genitori di Andrea, oggi quasi adolescente, che a quanto pare è assai geloso della sua bellissima mamma. Tuttavia pare che il ragazzino vada molto d’accordo con il padre così come il nuovo compagno della sua genitrice.

Anna Tatangelo, che cosa ha fatto Gigi quando ha saputo della madre malata

Parliamo del giovane e super affascinante modello di fama internazionale Mattia Narducci. Lui e Anna non si nascondono più e ci sono già stata nel corso dei mesi scorsi le presentazioni ufficiali in famiglia. Lei è in forma e innamorata. Anche dal punto di vista professionale le cose le vanno decisamente a gonfie vele.

Fatto sta che il suo cuore ha subito un durissimo colpo quando la sua mamma è scomparsa precocemente da questo mondo. Lei per un po’ di tempo aveva deciso di stare lontana dalle scene e quando è tornata sul palco durante un concerto nel ricordarla è scoppiata in lacrime. Ora, a distanza di anni, arriva la confessione su come si sia comportato Gigi quando è venuto a sapere della malattia della donna.

“Quando abbiamo scoperto la malattia…”, l’amara confessione della cantante

“ Io sono molto grata a Gigi, perché mi è stato molto vicino quando abbiamo scoperto la malattia di mia madre”, ha confessato la Tatangelo durante una delle sue ultime ospitate a Verissimo. Ha inoltre specificato che sono rimasti in buoni rapporti per i bene assoluto e la serenità del loro Andrea.

Di certo anche per la loro creatura sarà stata durissima scoprire che la sua adorata nonna se ne è andata da questo mondo senza che si potesse fare nulla. Purtroppo quando il tumore al seno era stato scoperto era già troppo avanzato. Difatti era di quarto grado. Ovviamente l’artista oggi più che mai inviata le donne a prendersi maggiormente cura di se e a puntare sulla prevenzione.