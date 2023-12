Greta Rossetti, il rivoltante effetto collaterale del botox: come l’ha ridotta | Non poteva più nasconderlo

Greta Rossetti e il rivoltante effetto del suo caro botox. Dove se l’è fatto oltre che nei soliti posti. Da non credere.

Di certo la sua entrata, assai recente, all’interno della Casa Più Spiata d’Italia, non ha sorpreso del tutto i più sgamati e storici telespettatori del padre di tutti i reality. Difatti dopo che Mirko Brunetti, con il quale allora il legame stava finendo, ha varcato la famosa porta rossa, lei è stata ben presto chiamata a parlargli.

Successivamente è stata la volta della bellissima Perla, storica ex del ragazzo. Tuttavia, facciamo ora un piccolo passo indietro. I tre che hanno costituito un intrigante e assai chiacchierato triangolo, si sono fatti conoscere ad ampio raggio dal grande pubblico quest’estate a Temptation Island che è stato un successone.

Mirko e Perla hanno partecipato al viaggio dei sentimenti come coppia. Lui l’ha lasciata al classico e assai intenso falò di confronto per iniziare a vivere una liason con la tentatrice Greta. Lei invece ha poi incominciato a vedersi con il tentatore Igor anche se ciò è durato davvero ben poco.

Greta Rossetti e il rivoltante effetto collaterale del botox

E ora che lui, il bel Brunetti, è fuori dal gioco, per volere stesso del pubblico che lo ha votato, le due sue ex sono ancora lì e pare che pure si siano alleate tra di loro. In ogni caso si sentono quasi sollevate dal fatto che lui se ne sia andato. Greta ha ritrovato il sorriso ed è in splendida forma. Inoltre apre sovente il suo cuore proprio alla sua ex rivale.

Fatto sta che nel parlare di se, dopo che l’altra aveva sostenuto che aveva ceduto un po’ troppo al fascino del ritocchino estetico., ha deciso di aprire maggiormente il rubinetto al riguardo. E nel farlo ha fatto una rivelazione che ha sconvolto i più. Il posto più strano dove ha fatto capolino il botox sul suo corpo e l’effetto collaterale che la fa stare male.

Se le è fatto sotto le ascelle

In sostanza, oltre alle labbra e ad altre zone del viso, lei ha detto sì a un intervento del genere alle ascelle. Per quale motivo? Per il fatto che così avrebbe sudato meno. Fatto sta che poi lei ha iniziato a ricontrare un effetto collaterale di non poco conto e che la mette ancora di più in imbarazzo oltre che talvolta in grande difficoltà.

In poche parole le sudano le mani, anche quando fa freddo, e pure in maniera copiosa. E poiché esse sono da vedersi come una sorta di nostro primordiale biglietto da visita non è proprio il massimo. E non lo è ora più che mai che è diventata un personaggio pubblico e una donna di Spettacolo.