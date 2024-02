Mahmood, ha davvero fatto lo sbiancamento della pelle: “mi sono messo una crema e…”

Mahmood e la sua confessione sullo sbiancamento delle pelle, ” mi sono messo una crema e…”.

Ha fatto ancora centro Mahmood. No, stavolta non è salito sul podio e non è arrivato nemmeno nella cinquina dei finalisti per un soffio per il grandissimo dispiacere dei suoi estimatori che sono decisamente numerosi. Fra di loro non possiamo non annoverare Josè Sebastiani, figlio secondogenito del mitico Amadeus.

Il ragazzo, seduto in prima fila al Teatro Ariston, accanto a mamma Giovanna, ha manifestato il suo dissenso al riguardo al momento della lettura della classifica finale quando è stato il momento di annunciare la posizione del cantante. Nonostante ciò il suo brano sanremese sta ottenendo un successo clamoroso.

Tuta Gold è infatti uno dei brani più ascoltati di quelli che sono stati presentati a questo giro alla kermesse canora che tutto il mondo ci invidia. E lo è soprattutto a livello internazionale. Pure Angelina Mango, vincitrice di questa edizione, durante la sua ospitata da Fiorello a Viva Rai Due ha dichiarato che era stato proprio quello il suo pezzo preferito tra quelli in gara.

Mahmood e la verità sullo sbiancamento della pelle, “mi sono messo una crema e…”

Lei parteciperà al prossimo Eurovision Song Contest e rappresenterà l’Italia. In molti stanno però supplicando Mahmood di accettare di parteciparvi rappresentando San Marino come in tempi passati ha fatto Achille Lauro. Per costoro lui potrebbe addirittura vincere con questo pezzo che è decisamente molto orecchiabile.

E mentre ci pensa è impegnatissimo a incontrare i fan e a rilasciare interviste anche per le radio dove mette in luce tutta quanta la sua innata simpatia e sagace ironia. Ora però l’artista è al centro del ciclone per via di alcuni chiacchierati interventi chirurgici, tra cui uno sbiancamento alla pelle. “Mi sono messo una crema e..”, ha spifferato lui. La sua confessione.

La sua confessione, tra l’elegante e l’ironico

“Mi sono cresciuti i capelli e mi sono tolto la barba. Mi sono lavato la faccia, un po’ di crema e via…”, questa è sta la sua risposta che ha così chiuso con eleganza l’argomento. Non ha poi voluto parlare degli altri ritocchini che si mormora abbia deciso di fare come quello al naso che appare un po’ diverso.

Lui, in ogni caso, l’ha presa con filosofia e ci ride sopra. E questo suo modo di fare e di reagire piace moltissimo ai suoi fan con i quali lui è molto disponibile per una autografo e/o una foto. Ora costoro non vedono l’ora di rivederlo in tour dal momento che è nella dimensione live che lui da sempre il meglio di se.