Grande Fratello, la più amata ridotta davvero male: incubo nel cuore di Roma | Non ha più nulla

Grande Fratello, l’amatissima concorrente ridotta malissimo. Che cosa le è accaduto a Roma. Ora non ha più nulla.

Ci siamo, ormai siamo alle battute finali del padre di tutti i reality. Diciamo che tra qualche settimana si spegneranno le luci della Casa Più Spiata d’Italia che sono state accese ufficialmente lunedì 11 settembre 2023. Se qualcuno aveva pensato che si sarebbe trattato di un’edizione tranquilla si sbagliava e pure di grosso.

Sì, all’inizio pareva che potesse essere più easy delle altre ma ben presto si è capito che era solo una mera illusione. E così hanno iniziato ad arrivare non poche gatte da pelare per Alfonso Signorini, il suo carismatico conduttore. Ora poi il programma pare non decollare e toccare indici di ascolto sempre più bassi.

F0rse, come sentenziano alcuni sui Social, sta durando un po’ troppo. Inoltre molti pezzi da Novanta, come la mitica Fiordaliso, considerata coma una sorta di cara zia da tutti gli altri concorrenti, sono ormai usciti di scena. E ciò pare togliere un tocco di verve alle vicende del gioco perché tale si dovrebbe per la verità vedere.

Grande Fratello, la più amata ridotta male, non ha più nulla ora

Ora poi non interessa più nemmeno la guerriglia tra Perla e Beatrice con la seconda che sta andando sempre più in crisi. E nemmeno la nuova entrata all’interno della Casa di Mirko sta riscontrando chissà che interesse. Insomma, non è un gran momento per il GF. Ora poi c’è un fatto di cronaca che parla di qualcosa di terribile accaduto nel cuore di Roma, strettamente legato a una donna molto amata e che ci ha partecipato a tenere banco.

Parliamo di un’immensa professionista e che opera nel vasto mondo dello Spettacolo italiano e non solo da moltissimi anni. E lo fa, a onore del vero, con enorme successo. La conosciamo anche come cantante e da ragazza ha duettato con una vera femme fatale quale la divina Sabrina Salerno. Avete capito dunque di chi stiamo parlando?

Jo Squillo derubata nel cuore di Roma

Sì, proprio di lei, della meravigliosa Jo Squillo. La conduttrice stava tornando a casa dalla Liguria. Era andata a Sanremo per svolgere il ruolo di inviata per La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo e che va in onda ogni primo pomeriggio su Rai 1, dal lunedì al venerdì, quando ha deciso di fermarsi a mangiare un boccone sulla strada del ritorno.

Si è fermata dunque all’ora di cena a Roma e, dopo aver consumato il pasto, ha assistito a un vero disastro. Il vetro della sua macchina era stato rotto. I ladri erano poi entrati nel veicolo e si erano portati via tutto quanto. Parliamo delle valigie contenenti i suoi affetti personali, scarpe, vestiti e borse, nonché i suoi gioielli ai quali lei teneva molto e che possedeva da più di 30 anni. Lo ha confessato lei stessa su Instagram.