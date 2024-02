Fiorello, hai mai visto dove vive? La sua dimora si trova nel quartiere più bello di Roma: che lusso

Fiorello, avete mai visto la sua casa? E’ sita in uno dei quartieri più belli della Capitale.

Si è appena conclusa un’edizione a dir poco trionfale del Festival di Sanremo che lui ha vissuto da grande protagonista ed è già ritornato in pista e pure alla grande. Difatti lo ritroviamo nuovamente al timone, la mattina molto presto, del suo seguitissimo Viva Rai Due che può contare pure su una bella replica.

Quest’anno per la kermesse canora che tutto il mondo ci invidia ha lavorato sodo non solo per Il Dopo Festival con un’edizione mirata e particolare del suo show ma ha pure svolto il ruolo di co-conduttore per la serata finale. Inoltre anche durante le altre non sono mancate sue incursioni sul palco, così come collegamenti con Amadeus e irresistibili gag.

Ora però sia lui che il buon Sebastiani hanno deciso di dire basta, chiaramente almeno per il momento, a Sanremo. Tuttavia i loro fan, soprattutto quelli della prima ora, sperano in un ripensamento. Intanto i sostenitori, che sono assai numerosi, dello strepitoso showman siciliano si divertono con lui ogni giorno, dal lunedì al venerdì, appena si sono alzati dal letto.

Fiorello, sapete dove vive? In un esclusivo quartiere di Roma

Lasciata la Città dei Fiori, che lui tra l’altro conosce molto bene, è tornato nella Capitale dove opera e risiede da moltissimi anni ormai. Qui possiede per la verità più di una dimora. Diciamo che l’artista ha acquistato degli immobili al Parioli, alla Camilluccia e in Via Mazzini. In ogni caso lui non risiede lì.

Difatti la sua base è localizzata in uno dei quartieri più belli ed esclusivi della Città Eterna. Pensate infatti che lì una dimora costa, udite udite, più di 5mila euro al metro quadro. Ciò è riconducibile al fatto che si trova a pochissimi minuti dal cuore palpitante della Urbe che è indubbiamente molto appetito.

Ha Amadeus come vicino di casa

Parliamo del Lungotevere Flaminio. Qui fra i tanti amici vip e numerosi colleghi hanno preso la residenza anche lo strepitoso Paolo Bonolis nonché il suo grande amico Amadeus. Dunque è probabile che i due siano quasi vicini di casa e che pertanto, pure a telecamere spente, si vedano e si frequentano con una certa assiduità.

Tuttavia Fiore possiede anche altre proprietà site a Venezia, Cortina, Milano e in Sardegna, in particolare a San Margherita di Pula. Insomma, possiamo ben dire che lo showman abbia deciso di investire gran parte dei suoi guadagni in ambito immobiliare, dimostrando pure di avere un grandissimo fiuto per gli affari.