“Presto usciranno tante porcherie”: bomba su Sonia Bruganelli | Chi ha spifferato la cruda verità

Non c’è davvero mai e poi mai pace per Sonia Bruganelli. La manager, produttrice e conduttrice, qualunque cosa faccia o non faccia, dica o non dica, diventa in men che non si dica fonte di vivo interesse per il Gossip che pure nel nostro Paese, si sa, va davvero molto forte. Da quando poi ha concluso il suo lungo matrimonio con Paolo Bonolis il chiacchiericcio è aumentato a dismisura.

Se è vero che è già da tempo che si mormorava della fine del loro amore in molti pensavano che fosse soltanto uno dei tanti e super potenti rumors che circolano in Rete e che nascono e muoiono in un battito di ciglia. Loro inizialmente avevano smentito ” il tutto” per poi annunciare a stretto giro che in realtà fosse vero.

Tramite Vanity Fair, che ha donato loro pure una bella copertina, abbiamo avuto la certezza della conclusione del loro legame in un’intervista doppia che ha lasciato il classico amaro in bocca ai più. I due sono comunque rimasti in buoni rapporti e si frequentano moltissimo non solo per motivi lavorativi. Ricordiamoci infatti che hanno costruito insieme una splendida famiglia.

“Presto usciranno tante porcherie”: vera bomba su Sonia Bruganelli

Hanno pure trascorso l’estate insieme, facendo un bel salto anche in America dove lui ha potuto abbracciare il nipotino. Ed è proprio uno scatto che lo raffigura mentre è in acqua con lui in piscina, condiviso sui Social da Sonia che ha spiazzato molti estimatori del mattatore televisivo. Difatti lui appariva con lo sguardo stanco e triste.

E così sono piovute addosso alla donna tantissime critiche. Lo stesso è accaduto dopo le sue due ultime ospitate a Verissimo, dalla meravigliosa Silvia Toffanin. In sostanza quello che andava già a molti, come alla conduttrice per la verità, era la grande gelosia che la Bruganelli provava ancora per il suo ex. Ora però lei è nella bufera per ben altro. ” Presto usciranno tante porcherie“, si legge in Rete. Chi lo ha dichiarato?

Alessandro Rosica e le sue forti dichiarazioni

Ad aprire bocca è stato Alessandro Rosica che noi tutti conosciamo anche con il nome d’arte di Investigatore Social. L’influencer, dopo essere venuto a conoscenza che sarà Sonia a rivestire il ruolo di opinionista ufficiale dell’ Isola dei Famosi che quest’anno vedrà al suo timone Vladimir Luxuria, ha deciso di aprire il rubinetto.

“Purtroppo grazie a Paolo riuscirà a stare ovunque…”, così ha iniziato il suo discorso per poi riprenderlo dicendo: ” La cosa brutta è che si porterà dietro quello sguattero dell’amico basilico. Presto usciranno tante porcherie su queste persone e i loro amici”. Ovviamente si tratta di parole molto forti che hanno sconvolto tanti fan. Ora però si aspettano pure nuove rivelazioni da Rosica.