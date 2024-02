“Ha obbedito a un ordine dall’alto”: Mara Venier non ha potuto fare altro | Caos a Viale Mazzini

Mara Venier, la zia degli italiani, non poteva fare altro. ” Ha obbedito a un ordine dall’alto”, la chiara sentenza.

Se parliamo di Mara Venier dobbiamo metterci in testa fin da subito di stare per nominare una grandissima professionista con alle spalle tanta sana gavetta e un curriculum vitae di massimo rispetto. Conduttrice sopraffina, ha alle spalle anche svariate esperienze come attrice. Oggi è pure richiestissima come testimonial di svariate realtà.

Da moltissimi anni ci fa compagnia la domenica pomeriggio, subito dopo il Tg1 con il quale ottiene sempre un bel collegamento, con il suo storico contenitore domenicale. Ovviamente ci riferiamo a Domenica In. Il programma, pur possedendo il classico zoccolo duro di affezionati telespettatori, non riesce mai a battere a livello di share Amici e Verissimo.

L’ultima puntata è stata dedicata espressamente al Festival, che si era concluso la sera prima con la vittoria di Angelina Mango a tarda notte La conduttrice veneta, tra le più amate in assoluto dagli italiani di ogni età, l’ha condotta in diretta proprio dalla prestigiosa cornice del Teatro Ariston.

“Ha obbedito a un ordine dall’alto”, cosa è stata costretta a fare Mara Venier

Qui sono tornati tutti i 30 cantanti in gara per riproporre i loro brani sanremesi e incontrare i giornalisti. Uno di loro è stato però il grande assente. Parliamo de Il Tre che in una storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram ha comunicato ai suoi fan che per mancanza di tempo non ha potuto avere il suo spazio.

Ovviamente ci è rimasto molto male e ora in molti si aspettano che venga invitato nel corso di un’altra puntata del programma per recuperare la sua apparizione. Ora però la Venier è nel mirino per un altro fatto accaduto sempre domenica scorsa. “Ha obbedito a un ordine dall’alto”, si legge in Rete. Di che ordine si tratta? Il racconto dei fatti.

Selvaggia Lucarelli smaschera tutti quanti e scoppia il Caos

Cominciamo con il dire che tale affermazione è stata fatta da una delle penne più pungenti e irriverenti del vasto mondo del Giornalismo Italiano. Parliamo di Selvaggia Lucarelli. La professionista ha dedicato un lungo e accorato post sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram riguardo alla lettura di un comunicato stampa che Mara ha dovuto necessariamente leggere in diretta.

Nel farlo ha dovuto anche sottolineare che “ fossero tutti d’accordo” non solo per l’appunto sulla lettura ma anche sul contenuto. Tale gesto è avvenuto quando sul palco accanto a lei c’era Ghali che è sempre molto attento a ciò che accade nel mondo e che ha lanciato importanti messaggi di pace pro Gaza. Lo ha fatto con la sua canzone e anche dopo la sua esibizione al Festival.