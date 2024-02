Andrea Giambruno, non si nasconde più: “è un amore sano” | Dopo la Meloni c’è la rinascita

Andrea Giambruno, ha deciso di non nascondersi più. Per lui dopo l’addio alla Premier c’è la rinascita in amore.

Ha fatto indubbiamente molto discutere la maniera in cui sia finita la luna storia d’amore tra il giornalista e conduttore Mediaset Andrea Giambruno e la premier Giorgia Meloni. Dopo la messa in onda parte di Striscia La Notizia di alcuni fuori onda la sua compagna, nonché madre della loro unica figlia, ha detto basta.

Ovviamente per lei è stato molto difficile in primis come donna e come madre e in secundis come persona in vista e che ricopre una carica molto importante nel nostro Paese sopportare tutto questo. Peccato che in quei giorni era appena uscita una bella intervista esclusiva, con tanto di copertina, sul settimanale Chi dove l’uomo parlava del loro legame.

Anche Pier Silvio Berlusconi, in qualità di AD delle Reti Mediaset, ha chiesto spiegazioni al suo dipendente per quelle frasi e quei comportamenti poco rispettosi nei confronti della sua collega in studio. Sono avvenute riunioni ma alla fine, al di là delle decisioni prese, l’opinione pubblica è ancora fortemente indignata nei confronti di Giambruno.

Andrea Giambruno, non si nasconde più, la sua rinascita dopo la Meloni

Uomo molto aitante e affascinante, possiede da sempre il classico zoccolo duro di estimatrici ma, dopo i famosi fuorionda mostrati all’interno del seguitissimo Tg satirico di Antonio Ricci, molte le ha perse. Chiara Ferragni si è dimostrata pubblicamente molto indignata per il comportamento del conduttore che aveva adoperato un linguaggio forte e poco carino nei confronti delle donne.

Ora però pare che per lui sia giunto il momento di una vera rinascita. Certo, non deve essere stato facile per lui ricominciare sotto ogni punto di vista. Lavorativamente parlando ora è il vice di Giuseppe Brindisi a Diario del Giorno su Rete 4. Tuttavia la più ghiotta novità riguarderebbe il privato. Si parla per lui di ” un amore sano“.

“È un amore sano”, parola della Morvillo

In realtà ciò ne parla la meravigliosa Candida Morvillo nel suo nuovo e super atteso libro intitolato Sei un genio dell’amore e non lo sai- Amare e farsi amare in sei semplici passi, che lui presenterà nel giorno della Festa degli Innamorati. A riguardo del testo, come annuncia La Repubblica, si può parlare di un libro di come amare e farsi amare, di come trovare un amore sano ed evitare le relazioni tossiche.

Insomma, pare che ora lui, accettando di occuparsi di questa presentazione come moderatore, abbia voluto mettersi nuovamente in gioco. Tra l’altro è stato avvistato di recente in compagnia della sua celebre ex compagna in occasione del compleanno di lei che è avvenuto il 25 gennaio. Ritorno di fiamma in vista per loro?