“Emma e Tedua stanotte”: come hanno beccato i due cantanti | Una serata infuocata

“Emma e Tedua stanotte”, come sono stati pizzicati di due. Che serata!

Emma fa sognare ancora una volta i suoi numerosi fan. Non è stato di certo un periodo facile per lei l’ultimo vissuto. La morte dell’adorato papà Rosario le ha dilaniato il cuore. A lui ha dedicato il suo nuovo album e la sua partecipazione al Festival. Quest’anno non ha trionfato e nella classifica finale non ha goduto di un grande piazzamento.

Nonostante ciò ha avuto ottimi consensi anche da parte del pubblico presente in Teatro e il video del pezzo sanremese, stiamo parlando di Apnea, sta pian pian spopolando. Felicissima poi è stata di rivedere i suoi cari amici Negramaro nonché la mitica Alessandra Amoroso, in gara per la prima volta in assoluto alla kermesse che tutto il mondo ci invidia.

Durante la serata dedicata espressamente ai duetti, che è sempre molto apprezzata tra l’altro, la Marrone ci ha incantato con un toccante omaggio a Tiziano Ferro con un suo medley. Il cantante di Latina ha molto apprezzato, spendendo parole al miele per lei anche sui Social. E ciò ha chiaramente rappresentato una vera coccola per l’anima per gli estimatori di entrambi.

“Emma e Tedua stanotte”, come sono stati beccati i due cantanti

E lei, che adora l’artista di Latina, ha voluto intonare nuovamente uno dei suoi maggiori successi, ovvero Sere Nere, anche durante una serata in discoteca in compagnia di tanti cari amici che cantavano a squarciagola insieme a lei e a Tedua mentre il pezzo di Tiziano era trasmesso dal dj.

Niente di strano fino a qui, se non che i due artisti siano stati particolarmente visti molto vicini in quel momento. Secondo alcuni sarebbe già nato un flirt, mentre per altri almeno un bacio è bello che scoccato quella notte. Fatto sta che la notizia dei cantanti insieme ha fatto in men che non si dica il giro dell’etere. “Emma e Tedua stanotte”.

Vicini vicini, a un passo dal bacio Nel video possiamo notare che è Tedua che si avvicina pericolosamente a lei. Lei che sorride, dietro un paio di occhiali neri scuri, e che mette il suo viso incollato al suo, quasi volesse baciarlo, salvo avere poi un piccolo ripensamento all’ultimo momento. Poco dopo a Fanpage. it l’ex star di Amiciha dichiarato di essere stata colpita da lui. E lui, dopo avere letto tali dichiarazioni, di tutta risposta ha condiviso sui Social il video della performance sul palco del Teatro Ariston della stessa cantante. Insomma, pare che ci siano tutte le carte in regola per l’inizio di una frequentazione e, perché no, di una storia. Ovviamente i fan della Marrone fanno un tifo sfegatato per lei!