Le Iene, il volto tanto amato finito in terapia: “paralizzato” | La confessione arriva come un fulmine a ciel sereno

Le Iene, il volto tanto apprezzato finito in terapia. La confessione inaspettata che spezza i cuori.

La notizia è assolutamente sconvolgente e sta lasciando letteralmente con il fiato sospeso tantissime persone. Tanto più che, ve lo diciamo fin da subito per dovere assoluto di cronaca, non si tratta di uno di quei tanti rumors che nascono ogni giorno sui Social. No, questa è la cruda e dura verità. Dunque, possiamo solo accettarla, dispiacendocene ovviamente.

Il volto tanto amato e apprezzato dagli italiani di ogni età de Le Iene non sta bene. A dichiararlo è stato lui senza tanti giri di parole. Lo ha fatto in nome della sua grande onestà e infinita ingenuità. Non se la sentiva più di fingere e di far finta che andasse tutto bene quando invece non era affatto così.

Certo, ha dimostrato grandissimo coraggio nel parlare a cuore aperto di ciò di cui soffre. Anche perché praticamente nessuno, se non i suoi amici più intimi e i suoi familiari, potevano saperlo. Ergo, se non avesse aperto bocca a riguardo nel corso di una sua recente intervista i telespettatori non avrebbero saputo nulla a riguardo.

Le Iene, volto tanto amato finito in terapia

Tanto più che stiamo parlando indubbiamente di una persona piena di vita e di voglia di fare. Una che è capace di strapparti un sorriso e pure una sonora risata anche quando hai avuto una giornata no e hai la luna storta. Una, insomma, che ti auguri di incontrare prima o poi all’interno della tua vita.

E ora in tantissimi sono felici di conoscerla anche se solo grazie alla Televisione e al Teatro. Ex Star di Zelig e Italian’s Got Talent, ben presto ha conquistato i cuori di chi segue con vivo interesse Le Iene, che da quest’anno non vedono più la presenza della divina Belen. Al suo posto troviamo la splendida Veronica Gentili. E di certo anche lei si sarà spaventata nel sentire la confessione del collega. Lui finito “paralizzato” in terapia.

Max Angioni ” paralizzato”, la sua confessione

L’uomo in questione è il comico Max Angioni che è diventato sempre più un personaggio a tuttotondo del vasto mondo dello Spettacolo Italiano. Ora si sta apprestando a iniziare il suo nuovo tour teatrale che è indubbiamente molto atteso. Nel chiacchierare con Vanity Fair l’artista ha parlato di alcuni suoi problemi di salute, senza nemmeno dimenticare la sua sagace ironia.

“Vado in terapia da sette anni, o come dico spesso, diecimila euro fa”, ha spifferato il comico. Le è servito? A quanto pare sì. “Moltissimo”- è stata la sua pronta risposta. Poco dopo ha aggiunto:” A un certo punto non funzionavo, avevo dei momenti di down totale, grandi sbalzi d’umore, mi sentivo paralizzato“.