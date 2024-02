Amadeus stroncato da uno dei cantanti più amati di sempre: “Non lo voglio neanche sentire” | Vomito di parole post Sanremo

Amadeus colpito e affondato. Stroncato letteralmente da un cantante amatissimo: ” Non lo voglio neanche sentire”.

E’ stato il Festival di tutti i record. Mai così tanti italiani hanno scelto di seguirlo con tanta passione ogni sera. Parliamo di picchi di share pazzeschi che hanno toccato il 60%. Insomma, possiamo ben dire che Ama abbia proprio concluso in bellezza. E per rendere la sua uscita di scena ancora più emozionante ha voluto per l’ultima sera sul palco con lui il suo amico di sempre Rosario Fiorello.

I due sono stati una coppia strepitosa e hanno strappato non poche risate sia al pubblico presente all’Ariston che a quello a casa. Non sono mancate le polemiche ma alla fine anche a questo giro il Buon Sebastiani ha messo in scena una kermesse degna di nota. Sono stati 30 i cantanti in gara, molti dei quali appartenenti alla scuderia di Maria De Filippi.

E a vincerlo è stata proprio una sua pupilla, ovvero la strepitosa Angelina Mango che ha conquistato fin da subito i favori dei telespettatori e degli addetti ai lavori. Ora è il momento di pensare però ad altro per Amadeus. Della sesta edizione lui non ne vuole sapere. Lo ha ribadito ancora una volta nelle ultime ore. E mentre si gode il trionfo un cantante amatissimo ha deciso di stroncarlo con dure parole.

Di certo le sue dichiarazioni avranno spaccato in mille pezzi i cuori pulsanti dei numerosissimi fan del conduttore di Affari Tuoi. Il punto è che l’artista in questione è uno con la A maiuscola e che ha fatto la Storia della Musica Italiana nel mondo. Canta da tantissimi anni ed è tuttora richiestissimo praticamente ovunque.

Inoltre è anche un uomo decisamente molto ma molto chiacchierato per la sua vita privata che difficilmente tale riesce a rimanere. Lui è comunque sia felicissimo della sua famiglia allargata. È un papà e un nonno felice e nelle ultime settimane è nato il suo ultimo nipotino. E lui, proprio lui ha l’amaro in bocca nei confronti di Amadeus. ” Non lo voglio neanche sentire”. Avete capito di chi stiamo parlando?

Albano e la sua amara confessione a Verissimo

Sì, è proprio lui, il mitico Albano Carrisi. Graditissimo ospite di Verissimo ha parlato a lungo dell’edizione appena conclusa della kermesse canora che tutto il mondo ci invidia, sentenziato che finisca troppo tardi e che si debba impostare come limite la Mezzanotte. Oltre a ciò ha sottolineato la sua grande delusione per non essere stato chiamato quest’anno.

“C’è un patto che Amadeus non ha mantenuto. L’anno scorso mi disse: Non voglio neanche sentire la tua canzone. Ti propongo Ranieri, Albano e Morandi…”, ha spifferato il cantante di Cellino San Marco. Così non è stato e pertanto grande è stata la sua delusione dal momento che lui è da anni che aspetta un suo grande ritorno in gara con i suoi celebri amici e illustri colleghi.