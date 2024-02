Ilary Blasi si toglie il sassolino dalla scarpa dopo la cacciata da L’isola: “sono una strega e…”

Mediaset, Ilary Blasi dopo la cacciata all’Isola dei Famosi lascia tutti nuovamente di stucco, ” sono una strega e…”.

Ormai è bello che ufficiale il fatto che non sarà più la meravigliosa Ilary Blasi al timone del famoso reality trasmesso da molti anni ormai da Canale 5. Se inizialmente si trattava solo di rumors, sebbene assai potenti, si ha adesso la certezza che sarà Vladimir Luxuria a prendere il suo posto, dopo aver svolto in maniera brillante il ruolo di opinionista e ancora prima di naufraga.

Quando però vinse il programma si trasmetteva ancora in Rai. Fatto sta che da allora la politica e showgirl è rimasta molto legata all’Isola. E ora i suoi tanti estimatori, compresi chiaramente quelli della prima ora, sono felici, oltre che assai curiosi di vederla all’opera come conduttrice.

E Ilary? Rimarrà forse a bocca asciutta? Assolutamente no! Difatti condurrà la nuova stagione di Battiti Live, al posto della divina Elisabetta Gregoraci. In ogni caso già in passato la conduttrice romana, che è tuttora tre le più amate dagli italiani, aveva condotto programmi squisitamente musicali.

Mediaset, Ilary Blasi si toglie l’ennesimo sassolino dalla scarpa dopo la cacciata all’Isola

Basti pensare al mitico Festivalbar, che in moltissimi rimpiangono, così come Top of The Pops. Insomma, possiamo dire che non si affatto una neofita in questo ramo. Tra l’altro lei è anche una grande appassionata di musica. Chiacchierando con il settimanale Chi, che ogni settimana in edicola ci regala grandissime esclusive, ha svelato che le sarebbe piaciuto lavorare maggiormente in codesto ambito.

Inoltre non ha nemmeno nascosto il fatto, decisamente sconosciuto ai più, che in un’altra vita le piacerebbe diventare una pop star. In questa sarebbe praticamente impossibile dal momento che, come lei stessa ha candidamente confessato, è troppo stonata. E tra una confessione e l’altra ecco che si è tolta un altro sassolino dalla scarpa dopo la sua cacciata all’Isola, “sono una strega e…”

“Sono una strega e…”, le sue parole per Signorini e Luxuria

Parlando del fatto che in primis Alfonso Signorini abbia preso il suo posto al timone del GF e che ora lo stesso stia accadendo con Luxuria, ma all’Isola dei Famosi, la Blasi ha dichiarato: “ Sono una strega, un veggente, come illumino io non li illumina nessuno”. Poco dopo ha sottolineato che sia molto contenta per entrambi, definendoli “persone speciali“.

Ora è pronta a fare un tifo sfegatato per Vladimir alla quale è legata da un sentimento di profonda e sincera amicizia ma non si sente di darle alcun consiglio. Difatti lei non si considera una presentatrice classica. Inoltre sostiene che l’amica non abbia bisogno di alcuna dritta per compiere al massimo il suo nuovo ruolo.