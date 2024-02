Riconosci questa bimba qui? A Mediaset è la più acclamata ed è anche la pupilla di Gerry Scotti

Sai chi è questa bellissima bambina? Da tempo opera con successo nelle Reti Mediaset ed è adorata da Gerry Scotti.

Parliamoci molto chiaramente. Ormai ci abbiamo fatto il callo, come si suol dire, a notare in Rete, tante foto dal sapore squisitamente e infinitamente amarcord, che ritraggono vip, anche a stampo internazionale, quando erano piccoli. O comunque ben prima che il successo li travolgesse.

In certi casi poi sono gli stessi a compiere questo gesto condividendo alcuni scatti, facente parti del classico album cartaceo di famiglia, sui loro profili ufficiali, soprattutto Instagram. Solitamente lo fanno in occasione di un evento particolare come il loro compleanno o per far notare la somiglianza con un nipote o un figlio.

Altri ancora hanno iniziato a mettere in atto tali condivisioni durante l’arrivo della prima pandemia e dei vari lockdown che si sono succeduti, con il preciso scopo di passare il tempo. Magari alcune foto sono emerse dopo le pulizie casalinghe, comprese quelle della cantina, del garage e dalla soffitta che talvolta nascondono dei veri e propri cimeli.

Questa bimba oggi è la più acclamata a Mediaset e la pupilla di Gerry Scotti

Tornado alla foto che vi mostriamo, che è definibile, pure a una buona ragione, come un’autentica gioia per gli occhi, possiamo notare una bimba sorridente, con i capelli lunghi, lisci e setosi. Guarda in camera e il suo sguardo è assai furbetto e birichino. Di certo si trovava perfettamente a suo agio innanzi all’obiettivo.

Non per nulla, pochi anni dopo, quando era poco più che una ragazzina, ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo del lavoro come modella e testimonial. La Tv è arrivata per lei molto dopo. Da tempo è una vera punta di diamante delle Reti Mediaset e una showgirl molto amata dagli italiani. In più è la pupilla del mitico Gerry Scotti. Avete capito di chi stiamo parlando?

Michelle Hunziker, una delle più amate dagli italiani

Certo, è proprio lei, la splendida Michelle Hunziker! Non era per la verità troppo difficile indovinare anche se chiaramente da allora lei è molto cambiata. Oggi le sue chiome ama portarle più corte e non sempre completamente lisce. Ha coronato il suo sogno di diventare mamma ed è pure una giovane e meravigliosa nonna.

Felicissima della sua famiglia allargata, dopo la conclusione di due matrimoni, ora ha ritrovato la serenità con Alessandro Carollo, con il quale non si nasconde più. Lanciatissima più che mai in TV, è molto attiva pure a Teatro che è un altro suo grande amore. Inoltre è pure un’imprenditrice di successo nel campo del Beauty e richiestissima come testimonial per svariate realtà.