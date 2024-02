“È lui il conduttore migliore di sempre”: Amadeus già sostituito | Gli ha fatto le scarpe in meno di 3 ore

“È il conduttore migliore di sempre”, no, l’affermazione non è rivolta ad Amadeus. C’è qualcuno che gli ha rubato il posto.

Il Festival di Sanremo 2024 è finalmente iniziato. Grandissima era l’attesa di vederlo in prime time su Rai per tantissimi motivi. Il primo è che ancora oggi la kermesse canora più amata e seguita nel mondo. Nel nostro Paese anche le altre Reti cambiano la loro programmazione perché sono coscienti che gli altri programmi non sono poi così seguiti in quei giorni.

Il secondo è che quella in corso è l’ultima, ma la quinta consecutiva, che vede impegnatissimo nel duplice, quanto complesso e affascinante ruolo, di direttore artistico e di conduttore, il carismatico Sebastiani. Per la verità nelle ultimissime settimane si era parlato pure di una sesta ma lui ha ribadito che per il momento metterà la parola fine alla manifestazione.

Qualora la Rai glielo riproponesse in futuro potrebbe rivalutare l’offerta. Inoltre sarà anche l’ultima volta di Rosario Fiorello che si sta occupando del Dopo Festival con il suo Viva Rai Due Speciale Sanremo. Inoltre non mancano suoi interventi sul palco nel corso delle varie serate. Lo vedremo poi nelle vesti di co- conduttore alla finalissima.

“E’ il conduttore migliore di sempre”, chi ha fatto le scarpe ad Amadeus

Tanti gli ospiti poi che allietano con la loro presenza il pubblico sia presente in Teatro che a casa anche se gli indiscussi protagonisti sono i cantanti in gara che quest’anno sono ben 30. Fra di essi figurano, per l’immensa gioia di Maria De Filippi, svariate stelle di Amici. Particolarmente attesa era l’esibizione di Alessandra Amoroso, per la prima volta all’Ariston come concorrente.

Lei e la divina Annalisa sono state infatti tra le preferite. Tuttavia ora c’è un’altra persona che sta tenendo banco ovunque. Parliamo di un uomo che pare stia facendo le scarpe proprio ad Amadeus. E lo ha fatto in circa 3 ore di orologio. “E’ il conduttore migliore di sempre“, possiamo leggere riguardo a lui. Di chi si tratta? Fuori il nome!

non vorrei dirlo ma per me il signor marco mengoni è tra i migliori co-conduttori degli ultimi anni, bravissimo, preciso, simpatico, leggero, completo#Sanremo24 #Sanremo2024 pic.twitter.com/M4D8RjJ4Ht — socy in sanremo era • ☽ (@takemetothemo0n) February 7, 2024

Marco Mengoni, la vera sorpresa del Festival

Parliamo dello strepitoso Marco Mengoni. Che sia bello, aitante e un cantante sopraffino lo sapevamo già da tempo ma vederlo all’opera alla prima del Festival è stata una vera sorpresa. In molti temevano che fosse troppo timido per poter svolgere il ruolo di co- conduttore e invece lui ha ampiamente dimostrato di avere tutta la stoffa per poterlo fare.

Simpatico, spigliato e ironico ha conquistato in men che non si dica tutti quanti. Ora i suoi estimatori, che sono decisamente numerosi, compresi chiaramente quelli della prima ora, si augurano dal profondo del cuore che lui ben presto possa ripetere una bella esperienza a livello di conduzione.