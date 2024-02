Mara Venier ‘furiosa’ con il marito: “ma me lo fai apposta?” | Stavolta ha proprio esagerato

Mara Venier arrabbiatissima con il suo affascinante consorte: “ma lo fai apposta?”. Ora ha esagerato.

La conduttrice veneta è molto delusa. Lui, il suo bel marito, stavolta l’ha fatta grossa. E lei glielo ha detto chiaramente. Niente giri di parole. E’ andata dritta al punto e ha detto tutto ciò che pensava. Non ha proprio voluto a sto giro fare finta di niente. Forse lo riteneva impossibile, forse ipocrita. Fatto sta che i suoi fan sono rimasti a bocca aperta.

Tuttavia c’è anche da dire, per dovere assoluto di cronaca, che lei non sia affatto una donna che si fa problemi ad essere sempre se stessa fino in fondo, costi quel che costi. Basti pensare che anche a Domenica In , il contenitore domenicale che conduce con successo da tempo, non siano poche le volte che riprenda anche in maniera tosta alcuni suoi ospiti.

O ancora non si frena se le viene da ridere in maniera fragorosa o, al contrario, da piangere e commuoversi. E se compie qualche papera o gaffes ci ride sopra e la prende con filosofia. Sui Social, in particolare su Instagram, dove è parecchio attiva talora si mostra, nei suoi momenti di relax o vacanzieri, completamente struccata e/o con i capelli mossi dal vento.

Mara Venier furiosa con il marito: ” ma lo fai apposta?”

Questo per la verità capita perlopiù quando è a Santo Domingo dove lei e il marito possiedono una villa da Mille e Una Notte che è il loro rifugio. Tra l’altro lui, anche quando lei è impegnatissima con il suo lavoro, pure in inverno non si fa alcun problema a raggiungere la meta esotica e a lasciarla sola nell’attico a Roma.

Ciò inizialmente ha lasciato di stucco i molti estimatori di Mara che hanno cominciato a chiedersi se a lei non scocciasse che lui facesse questa scelta, pure con una certa disinvoltura e con tanta frequenza. Ora però Nicola ha davvero esagerato e così la sua bella moglie ha sbottato dicendo: “ma lo fai apposta?.

Risate, bagno in piscina e boom di like

La domanda dell’artista veneta è stata posta in maniera assolutamente ironica, tant’è che ci ha aggiunto una vera e propria scarica di emoticon, compresi alcuni che si spanciano dal ridere. Nel reel che lei ha così commentato si vede il marito dedicarsi a un rigenerante bagno nella piscina della loro villa sita nella Repubblica Domenicana.

Ovviamente non sono mancate altre battute e tanti like da parte dei tanti utenti che amano seguire su Instagram non solo la splendida Mara ma anche il suo consorte che regala sovente molti video divertenti. In un altro, assai recente, aveva mandato i suoi più sentiti saluti alla moglie, sempre mentre si trovava a Santo Domingo, insieme alla ex star di Amici Alberto Urso.