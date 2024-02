‘Ma è davvero lui?’: Roberto Bolle appare come mai prima | Addio muscoli e capelli lunghissimi

Com’è oggi Roberto Bolle lo sappiamo tutti quanti benissimo, con quel fisico statuario da far venire gli “occhi a cuoricini” a tutti coloro che lo fissano troppo, ma avete mai visto com’era da giovane? Era completamente diverso.

Roberto Bolle è il famoso ballerino di 48 anni, di Casale Monferrato che con il suo ballo perfetto e i suoi movimenti leggiadri, è diventato contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano, Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York e Guest Artist al Royal Ballet. Insomma un primato che soltanto lui poteva raggiungere.

Il suo fisico è perfetto, quasi statuario, tant’è che dopo ogni sua esibizione, il pubblico gli riserva un’infinita standing ovation. Ma voi vi ricordate del grande Bolle quand’era giovanissimo? Il suo aspetto era molto diverso, aveva meno muscoli, ma quel visino d’angelo che sfoggia oggi con orgoglio, ce l’aveva anche all’epoca.

Roberto Bolle da giovane

Prima di svelarvi com’era Roberto Bolle da giovanissimo, volevamo ricordarvi della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Nella serata finale della kermesse musicale più famosa di sempre, il noto ballerino prenderà parte tra gli ospiti speciali, che faranno visita ad Amadeus e Fiorello, il 10 febbraio. Come ha dichiarato il direttore artistico: “La presenza dell’étoile Roberto Bolle impreziosisce la serata finale della 74°edizione del Festival di Sanremo. Sono onorato della sua partecipazione, ringrazio Roberto per aver accettato il mio invito…”.

Per tutta risposta Roberto ha dichiarato: “Sono entusiasta di questo invito di Amadeus che ringrazio profondamente di questa opportunità importante di portare la danza nel tempio del pop. Da sempre, avvicinare quest’arte al cuore delle persone è la mia grande missione e questo invito non poteva essere più gradito…”.

E’ proprio lui

Ed eccoci giunti alla fine del nostro articolo, allora l’avevate riconosciuto il piccolo Roberto Bolle, della foto che vi abbiamo riportato? All’inizio della sua carriera, li si stava riscaldando tra pliè e piroette perfette, con un fisico asciutto ma con quel viso d’angelo che ancora oggi è possibile riconoscere a chilometri di distanza.

Chissà se quel piccolo ballerino ha mai pensato che da grande sarebbe diventato una stella della danza di fama internazionale? Magari in quel momento non lo sapeva, ma oggi basta soltanto nominarlo che il pubblico risponde entusiasta, come quando hanno scoperto che sarà ospite al festival di Amadeus, sono tutti quanti impazienti di sapere cosa farà di preciso a Sanremo quest’anno, se si esibirà o meno.