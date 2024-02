“Mi ha deluso”: l’ex più amato di Amici riduce in mille pezzi Annalisa | Un vero colpo al cuore

“Mi ha deluso”: l’ex volto più amato di Amici ha bocciato clamorosamente Annalisa. E chi se l’aspettava!

Che delusione! Così avrà pensato il professionista dopo che ha ascoltato il brano della cantautrice originaria di Savona. In particolare lo ha pensato, a quanto pare, dopo che l’ha seguita durante la sua performance, nel corso della prima super attesa serata, al Teatro Ariston. Di certo il suo commento avrà fatto impallidire l’artista.

E parliamo di una con la “A” maiuscola e che è diventata sempre più nel corso del tempo, proprio come la collega Elodie, un personaggio mediatico a tuttotondo. Non per nulla è richiestissima pure come testimonial di svariati marchi e numerose realtà. Inoltre ha messo in atto una svolta sensuale che ha lasciato alquanto interdetti i più.

Diciamo che cosi si evince facendo un salto metaforico sui Social in molti, soprattutto quelli che si possono considerare dei suoi fan della prima ora, non la riconoscono più. Ora non c’è più nulla di quella ragazza assai timida che, svariati anni fa, ha fatto capolino nella scuola di Amici. Al suo posto troviamo una donna sicura di se e che punta a un look provocante e da femme fatale per le sue apparizioni pubbliche.

“Mi ha deluso”, l’ex volto di Amici riduce in pezzi Annalisa

A completare ” il tutto” capelli lunghissimi e lisci e make up studiato nei minimi dettagli con occhi e labbra in primissimo piano. In alcuni suoi video musicali, che sono cliccatissimi, appare con indosso parrucche, che le donano un’aria alquanto misteriosa e intrigante. E anche per la sua apparizione al Festival di Sanremo 2024 ha detto sì a un outfit che decisamente non è passato inosservato.

Gambe in primissimo piano e sensualità a mille per una giovane donna dalla voce cristallina e potente, che morde decisamente il palcoscenico. Fatto sta che c’è qualcuno che non ha particolarmente gradito la sua performance, nonché il suo brano presentato alla kermesse. “Mi ha deluso”, ha sentenziato un ex celebre volto di Amici.

Beppe Vessicchio si aspettava di più da lei

Stiamo parlando niente meno che del mitico maestro Beppe Vessicchio, grandissimo assente dell’edizione attualmente in corso della manifestazione canora che tutto quanto il mondo ci invidia. Se lui non è presente è per il fatto che non ha seguito a sto giro nessun cantante in gara. Parlando di Annalisa ha rivelato all’Adnkronos: ” Mi aspettavo di più da lei ma è anche vero che viene da due successi enormi“.

E degli altri ex talenti del padre di tutti i talent che ne pensa? Ha elogiato a gogo Angelina Mango definendola “sorprendente”. Ha pure apprezzato il brano presentato dai The Kolors. In ogni caso pare che chi lo abbia particolarmente convinto siano stati Il Volo, Mr Rain e la mitica Loredana Bertè.