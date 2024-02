Diodato, l’ex fidanzata la conoscete tutti: a lei ha dedicato una delle più belle canzoni d’amore

Ma voi lo sapete chi è l’ex fidanzata di Diodato? Vi diciamo solo che la conoscete tutti, anche perchè a lei, il cantante ha dedicato una della canzoni più belle d’Italia. Ecco di chi stiamo parlando.

Diodato è il noto cantante che ha vinto il Festival di Sanremo nell’anno 2020, con il suo brano cult, Fai rumore, che fece cantare intere generazioni. Nonostante sia in attività dal 2007, il cantautore, ha iniziato a respirare l’aria del successo dal 2013 in avanti e da allora non si è più fermato, raggiungendo un successo dopo l’altro.

Se della vita lavorativa di Diodato sappiamo praticamente tutto, in quanto basta andare a leggere la sua biografia, in quanti sanno chi era l’ex del cantante? La conoscete tutti quanti ed è proprio a lei che è stata dedicata una canzone molto bella, forse una delle più belle d’Italia.

L’ex di Diodato

Prima di svelarvi il nome dell’ex fidanzata di Diodato, vi ricordiamo che il cantante fa parte di uno dei 30 big, in lizza nell’edizione del Festival di Sanremo 2024. Con il brano, Ti muovi, il cantante ha promesso una ventata di brio ed elettricità.

Ecco che cosa ha dichiarato il cantante in merito al testo della sua canzone: “È una ballata energica, ogni volta che la canto la sento vibrare dentro di me e spero che sentano questa sensazione anche da casa. Parla di un movimento interiore, vorrei che ognuno ci trovasse dentro qualche cosa di sé”.

Una bella storia d’amore

Tornando a noi, voi vi ricordate il nome dell’ex di Diodato? E’ una cantante come lui, è molto conosciuta ed è a lei che il cantante ha dedicato una delle canzoni più belle d’Italia. Stiamo parlando di Levante, con la quale è stato insieme dal 2017 al 2019. La loro storia fu molto intensa, finchè semplicemente i due non decisero di interrompere la loro convivenza, come dichiarò lo stesso cantante: “Ho deciso di lasciarla perché abbiamo avuto una bellissima storia d’amore che si meritava una bellissima canzone d’amore. Non si rinnega la felicità vissuta…”.

Ed è a lei che dedicò, Quello che mi manca di te, ecco che cosa ha dichiarato in merito: “Nel nuovo album c’è un altro pezzo dedicato a quell’esperienza e s’intitola Quello che mi manca di te. Nel pezzo presentato al Festival ho raccontato me stesso, pescando nella mia intimità, nel mio vissuto…”, smentendo quindi quelle voci che vedevano in, Fai rumore una dedica a Levante. I due nonostante la rottura sono rimasti in buoni rapporti, tant’è che la stessa cantante esultò, quando il suo ex vinse al Festival di Sanremo.