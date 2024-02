Montepremi Sanremo 2024: qual è il reale premio vinto | I 30 cantanti ‘litigano’ solo per questo

Sanremo 2024, il vincitore si aggiudicherà un proficuo premio. Di seguito tutti i dettagli sul montepremi finale

La prima puntata del Festival di Sanremo 2024 si è svolta il 6 febbraio e si è rivelata un grandissimo successo. Sul palco dell’Ariston si sono esibiti 30 Big, di cui 3 vincitori della categoria Giovani, con dei brani inediti che hanno conquistato il grande pubblico.

Per il quinto anno consecutivo, Amadeus si è dimostrato un grandissimo conduttore e direttore artistico. Degno del palco dell’Ariston, il presentatore romano ha condotto la serata con professionalità regalando anche tanto divertimento ai telespettatori.

Gli ascolti registrati durante la prima puntata della kermesse più attesa dell’anno sono stati strepitosi. Si tratta di un record per Amadeus con 10.561.000 milioni di spettatori sintonizzati su Rai 1 ed uno share del 65,1%.

Il debutto è stato quindi ottimo ed un successo di questi livelli non si registrava dal 1995 quando il Festival era condotto dall’iconico Pippo Baudo. Per Amadeus è un grandissimo orgoglio aver raggiunto gli stessi risultati dell’uomo più grande della televisione italiana.

Sanremo 2024, la classifica della prima puntata

La prima maratona della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana si è conclusa con 30 artisti che hanno fatto ascoltare, per la prima volta, i loro inediti. Cinque ore dedicate alla musica che ha fatto emozionare e ballare milioni di telespettatori.

I Big che hanno gareggiato hanno espresso tutto il loro talento dimostrandosi dei veri e propri artisti. Tuttavia, come avviene per ogni edizione, al termine della prima puntata Amadeus ha comunicato la classifica provvisoria dei primi 5 artisti più votati dalla Giuria della Sala Stampa, Web e Tv. A posizionarsi sul podio è stata la grandissima Loredana Bertè con “Pazza”, seguita da Angelina Mango con “La noia”, Annalisa con “Semplicemente”. Alla base della classifica troviamo Diodato con “Ti muovi” e Mahmood con “Tuta gold”.

Sanremo 2024, il montepremi del vincitore

La prima puntata del Festival di Sanremo è giunta al termine e 30 artisti gareggiano per aggiudicarsi la vittoria finale. Come in ogni edizione, il cantante che conquista il primo posto in finale ottiene un premio importantissimo. Non tutti sanno che i concorrenti non guadagnano somme di denaro, tantomeno il vincitore della competizione.

Partendo dal presupposto che tutti i partecipanti al Festival conquistano tantissima visibilità in termini di immagine artistica e per il loro futuro professionale. Il vincitore della kermesse musicale, però, ha anche l’occasione di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. Un classico esempio è quello dei Maneskin, il gruppo che nel 2021 ha vinto il Festival ed ha avuto la possibilità di partecipare alla competizione mondiale.