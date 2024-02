Finale Sanremo 2024: come si chiude l’ultimo Festival di Amadeus

Parliamo della finale di questo Festival di Sanremo 2024. Ecco come terminerà l’ultimo anno di conduzione di Amadeus, il quale ha deciso di fare le cose, ancora più in grande quest’anno.

Il Festival di Sanremo 2024 è iniziato e sta portando dei risultati eccezionali a mamma Rai. Vi diciamo solo che durante la prima puntata ha guadagnato qualcosa come oltre il 50% di share, praticamente ha dominato ovunque. Stiamo vedendo ospiti d’eccezione, simpatici siparietti e canzoni veramente memorabili, sarà difficile decretare il vincitore quest’anno, anche se qualche preferenza già la si può leggere.

Tra i tanti nomi, sicuramente vediamo Annalisa, Loredana Bertè, Angelina Mango e Diodato, senza togliere ovviamente nulla agli altri, anche perchè la preferenza della giuria si sa, può sempre cambiare. Fino alla fine è tutto un grande punto di domanda. Ad ogni modo, volevamo parlarvi dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2024 di Amadeus, ecco come si svolgerà la finale.

La finale del Festival di Sanremo 2024

Prima di proseguire su quello che vedrete durante la finale del festival, cioè sabato 10 febbraio, volevamo rivelarvi una notizia dell’ultimo momento, in quanto nella serata di giovedì 8 febbraio, in maniera del tutto inaspettata, Amadeus ha aggiunto all’ultimo momento un nuovo ospite che salirà sul palco dell’Ariston. Questa notizia ha reso felici i telespettatori, in quanto la sua mancanza quest’anno la stavano sentendo tutti.

Dopo aver trascorso fianco a fianco l’edizione passata della kermesse canora, Gianni Morandi ha accettato l’invito di Amadeus (stile C’è posta per te), a prendere parte alla serata in veste di ospite d’eccezione. Con queste parole, Ama ha fatto esaltare il popolo del web: “Ho sentito Gianni e gli ho detto di fare un salto se non ha impegni” e a quanto pare, il ragazzo di Monghidoro, ha detto sì. Il suo nome si unirà insieme agli altri ospiti già menzionati nei giorni scorsi. Probabilmente Ama l’idea ce l’ha avuta, dopo quella foto social postata da Morandi, nel quale si mostrava insieme ad un fermo immagine della tv, mentre venivano ritratti il direttore artistico e Marco Mengoni dichiarando: “Sanremo mi piace! Belle le canzoni e sono forti questi due ragazzi…”.

Ecco qual è il programma

Tornando alla serata finale del Festival di Sanremo 2024, che verrà trasmessa sabato 10 febbraio, il programma sarà diverso dalle altre serate. In pratica, i telespettatori riascolteranno tutti e 30 i big selezionati con i loro brani, i quali saranno giudicati in primis dal pubblico da casa, i quali esprimeranno il loro giudizio con il Televoto. A questo punto, verrà comunicata una classifica provvisoria, mediante l’unione dei voti di tutte e 5 le serate.

Ed è in questo momento che l’atmosfera si farà più caliente, in quanto i voti presenti verranno azzerati e rimarranno in gara soltanto i primi 5 della classifica, i quali saranno giudicati per un’ultima volta da tutte le giurie, quindi Televoto, Giuria delle Radio e Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. A votazione finita, si otterrà finalmente il nome del vincitore di questa edizione del Festival di Sanremo.

Prima di concludere, volevamo ricordarvi anche gli ospiti della serata, i quali si esibiranno tra un cantante e l’altro. Troveremo quindi Luca Argentero, Claudio Gioè, Gigliola Cinquetti e Roberto Bolle, per non parlare di Tedua sulla Costa e Tananai in piazza Colombo.

Si concluderà così l’ultima edizione condotta da Amadeus, il quale insieme a Fiorello, renderanno sicuramente questa serata speciale e indimenticabile. Cosa succederà al prossimo festival? E’ ancora presto per dirlo.